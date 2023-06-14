Dolandırıcılık dâvâsında CHP’li Meriç’e vekil zırhı
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik “Demir Yumruk” operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in, yeni yasama döneminde vekil seçildiği gerekçesiyle dosyasını ayırdı. Öte yandan, “Herkes bir atasözü paylaşsın. Ben bir tane paylaşıyorum. Öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur” paylaşımını yapan CHP Kırşehir İl Sekreteri İsa Şahin’e, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.