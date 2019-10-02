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Dolandırıcılardan 'Netflix' üzerinden akılalmaz oyun!

Netflix logolu zarfları yöneticiler adına posta yoluyla şirketlere yollayan dolandırıcılar, zarf içerisine koydukları USB bellekler üzerinden şirket bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
Dolandırıcılardan 'Netflix' üzerinden akılalmaz oyun!

Çeşitli yöntemler ile bilgisayarlara sızmaya çalışan siber dolandırıcılar bu sefer de kötü emellerini Netflix üzerinden gerçekleştirmeye çalıştı.

Özellikle büyük kurumları kendilerine hedef seçen dolandırıcıların hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem ile hareket ettiği ortaya çıktı.

Netflix logolu postalar

İçerisine tanıtım broşürü ile birlikte bir de USB bellek koydukları postaları Netflix logosu ile yöneticiler adına kurumlara gönderen dolandırıcılar, zarfın içindeki USB bellek üzerinden şirket bilgisayarlarını ele geçirmeyi hedefliyor.

Yaşanan ilginç dolandırıcılık yöntemi üzerine çok sayıda şirket çalışanlarını Netflix üzerinden bu yönde gelecek sarı zarflar noktasında uyarıyor.

Yapılan uyarılarda; zarf içerisinden çıkan USB belleğin hiçbir şekilde bilgisayarlara takılmaması, takılması halinde ise USB'ler üzerinden truva atı yazılımların bilgisayarların kontrolünü ele geçirebileceğine dikkat çekiliyor.

Kargo tesliminde kasklı kamuflaj

Kargo teslimini yapan kuryelerin de kasklarını çıkarmadan teslim yaptığına da dikkat çekilirken bu şekilde deşifre olmaktan da kurtulduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
  1. siber dolandırıcılar
  2. Netflix
  3. Netflix logosu
  4. şirket

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