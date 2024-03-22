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Gündem Dolandırıcılara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Dolandırıcılara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-03-22 17:00:00 -
Dolandırıcılara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Niğde'de emniyet birimleri tarafından yürütülen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturması yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 13 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 7 adet flaş bellek, 1 çanta içerisinde 31 bin Amerikan Doları, 1 adet BMW Cabrio araç ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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