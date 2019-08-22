0553 313 94 23

Dolandırıcılar gazeteciye tosladı, dolandırıcı suçunu itiraf etti

Vatandaşı dolandırmaya çalışan vicdansızlar bu sefer sert kayaya çarptı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Dolandırıcılar gazeteciye tosladı, dolandırıcı suçunu itiraf etti

Vatandaşı dolandırmaya çalışan vicdansızlar bu sefer sert kayaya çarptı. Dolandırıcıları telefonda sıkıştıran muhabir, vatandaşı kandırmaya çalışanlara sağlam bir ders verdi.


Vatandaşı dolandırmaya çalışan telefon çetesi baltayı sert taşa vurdu. +90-212-918-02-18 numarası üzerinden “Yaptığınız internet alışverişleri sayesinde reklam ve tanıtım amacıyla Samsung Galaxy S8 kazandınız Bilgi: 0212-945-95-85 arayın” mesajını gönderen dolandırıcılar, işlemlerini kurumsal bir firma adı altında gerçekleştirdi. Durumu fark eden muhabir ise o anları kayda aldı. Sözde müşteri hizmetleri kılıfını uyduran dolandırıcılar, telefondaki muhabire 2 bin TL civarında telefon kazandığı ve kargo yoluyla gönderileceği yalanını söyledi. Yalan daha bitmeden kargo ücreti olarak 149 TL gibi bir rakam ödeneceği söylendi. Dolandırıcı, son günlerde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi için ödenecek bu miktarın telefon için garanti ücreti olduğunu da söyledi. Muhabirin telefonda sorduğu sorular ile sıkıştırdığı dolandırıcılar, sorulara cevap vermeyerek telefonu kapattı. En son yapılan telefon aramasında ise dolandırıcı suçunu itiraf ederek, “Ne istiyorsun kardeşim bizden bir ... yedik” dedi.


Muhabir, dolandırıcıların adını kullandığı kurumun müşteri hizmetlerini de arayarak görüştü. Yapılan görüşmede müşteri hizmetleri temsilcisi, son günlerde birçok müşterinin bu konu ile ilgili arama yaptığını ve bundan dolayı bilgi aldıklarını aktardı. Müşteri temsilcisi, böyle bir kampanyanın firmalarında bulunmadığını, bazı dolandırıcıların müşterilere mesaj atarak kandırmaya çalışıldıklarını söyledi. Temsilci, elektronik eşya, cep telefonları ve beyaz eşya ile ilgili gelen mesajlara ilgi gösterilmemesi ve işlem yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle savundu
    1. Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    3. Kırklareli'nde korkutan orman yangını!..
    4. ‘Put Adam’ kitabına Atatürk’e hakaret..
    5. Murat Nehri’nde balık ölümleri..
    6. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    7. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    8. Terör yandaşları umudunu onlara..
    9. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    10. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    11. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    12. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    13. Marmaris'te orman yangını
    14. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    15. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    16. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    17. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    18. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    19. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    20. Pendik’te takla atan araç karşı..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal