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Dolandırıcı kadının pişkinliği ağızları açık bıraktı!

Hakkında gerekli işlemlerin yapılmayacağını bilen pişkin dolandırıcı, dinleyenleri şok edecek sözlere imza attı. Kendisini bankacı olarak tanıtarak bir öğretmeni dolandırmaya çalışan kadın, "İstersen beni polise bildir" diyerek pişkinliğin dibine vurdu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:57

 yeniakit.com.tr  Kendisini bankacı olarak tanıtıp insanları dolandırmaya çalışan suçlular, gerekli birimlerin hiçbir şey yapmaması yüzünden ellerini kollarını sallayarak aramızda geziyor. Son olarak bir öğretmeni telefonla arayarak dolandırmaya çalışan kadın, pişkin bir şekilde, para kazanmak için insanları dolandırdığını itiraf etti. İlgili bakanlığın ve güvenlik güçlerinin bu dolandırıcılara karşı sessiz kalması, vatandaşı isyan ettirdi.

PİŞKİN DOLANDIRICI: E PARA KAZANMAK İSTİYORUM

Kendisini bankacı olarak tanıtarak bir öğretmeni dolandırmaya çalışan pişkin kadının sözleri, durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yayınlanan ses kaydında bir öğretmenin kendisine, “Gün içinde yaklaşık 10 öğretmeni aradınız, hala bıkmadınız, neden bu inadınız?” sorusunda dolandırıcı kadın, “E para kazanmak istiyorum.” şeklinde cevap verdi.

“HADİ BİLDİR”

Bu sözler üzerine mağdur öğretmen, “Para böyle kazanılmaz ki, dolandırarak mı kazanacaksın?” diyerek tepki gösterdi. Buna karşın dolandırıcı kadın, “Evet” cevabını verdi.

Öğretmenin, “Emniyete de bildirdim çok yakında biterler tepenizde” sözlerine, dolandırıcının verdiği cevap ise pes dedirtti. Dolandırıcı kadın, “Tamam, hadi bildir. İyi günler” ifadesini kullanarak ilgili birimlerin gerekli işlemleri yapmayacağını bildiği için küstah bir cevap verdi.

İŞLEM YAPILMIYOR

Bu gibi telefon dolandırıcıları, kendilerini bankacı, polis, asker, jandarma vb. meslek gruplarının mensubu olarak tanıtıyor ve insanların binlerce lirasını çalıyor. Tüm şikayetlere rağmen ilgili birimlerin gereken ciddiyetle bu şahıslarla mücadele etmemesi, vatandaşı isyan ettirme noktasına getirdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:57
  1. telefon dolandırıcısı

YORUM YAZ

  • Murad Murad 29 dk önce
    Evet. Biz 155 aradık numarayı bildirdik ancak bize merkeze gelip dilekçe vermemiz söylendi. Bu işe daha hızlı ve sonuç almaya yönelik bir şey yapılmalı
  • nostaljinostalji34 dk önce
    Devlet mi? Yani adaletin olduğu ,laik demokratik ve hukukun üstünlüğüne inanan bir devletten bahsediyorsunuz herhalde ? Ya kardeşim Almanya veya Japonya neden bizim dolandırıcılar ile uğraşsın ki?
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