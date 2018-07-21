Dolandırıcı kadının pişkinliği ağızları açık bıraktı!

yeniakit.com.tr Kendisini bankacı olarak tanıtıp insanları dolandırmaya çalışan suçlular, gerekli birimlerin hiçbir şey yapmaması yüzünden ellerini kollarını sallayarak aramızda geziyor. Son olarak bir öğretmeni telefonla arayarak dolandırmaya çalışan kadın, pişkin bir şekilde, para kazanmak için insanları dolandırdığını itiraf etti. İlgili bakanlığın ve güvenlik güçlerinin bu dolandırıcılara karşı sessiz kalması, vatandaşı isyan ettirdi.

PİŞKİN DOLANDIRICI: E PARA KAZANMAK İSTİYORUM

Kendisini bankacı olarak tanıtarak bir öğretmeni dolandırmaya çalışan pişkin kadının sözleri, durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yayınlanan ses kaydında bir öğretmenin kendisine, “Gün içinde yaklaşık 10 öğretmeni aradınız, hala bıkmadınız, neden bu inadınız?” sorusunda dolandırıcı kadın, “E para kazanmak istiyorum.” şeklinde cevap verdi.

“HADİ BİLDİR”

Bu sözler üzerine mağdur öğretmen, “Para böyle kazanılmaz ki, dolandırarak mı kazanacaksın?” diyerek tepki gösterdi. Buna karşın dolandırıcı kadın, “Evet” cevabını verdi.

Öğretmenin, “Emniyete de bildirdim çok yakında biterler tepenizde” sözlerine, dolandırıcının verdiği cevap ise pes dedirtti. Dolandırıcı kadın, “Tamam, hadi bildir. İyi günler” ifadesini kullanarak ilgili birimlerin gerekli işlemleri yapmayacağını bildiği için küstah bir cevap verdi.

İŞLEM YAPILMIYOR

Bu gibi telefon dolandırıcıları, kendilerini bankacı, polis, asker, jandarma vb. meslek gruplarının mensubu olarak tanıtıyor ve insanların binlerce lirasını çalıyor. Tüm şikayetlere rağmen ilgili birimlerin gereken ciddiyetle bu şahıslarla mücadele etmemesi, vatandaşı isyan ettirme noktasına getirdi.