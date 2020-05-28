Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bir başarı daha

Sağlık alanındaki çalışmalarıyla bu listede yer bulan Dokuz Eylül Üniversitesi, listeye giren 5 Türk üniversitesinden biri oldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kısa süre önce Yüksek Öğretim Kurulu tarafından araştırma üniversitesi adaylıklarının kabul edildiğini hatırlatarak, “Üniversiteler eğitim kurumu olmanın yanı sıra araştırma misyonuna da sahip olan kurumlardır. Bugün dünyanın geldiği noktada bir ülkeyi başarıya götüren yol; bilimsel çalışmalardan, Ar-Ge faaliyetlerinden, inovatif ürünlerden, yerli teknolojilerden geçmektedir. Türkiye bu konuda iyi bir ivme kazanmıştır. Ülkemizin bu ilerleyişinde bizler, bir yandan yarının araştırmacılarını yetiştiriyor, bir yandan da bilgi ve birikimimizi toplumumuzun faydasına kullanmaya devam ediyoruz. Bugün elde ettiğimiz başarı da bu yolda emin adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir” dedi.

Kararlılıkla ilerliyoruz

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin QS Dünya Üniversiteleri-2020 sıralamasında Türkiye’den tıp alanında ilk 500’e giren 5 yükseköğretim kurumundan biri olduğunu belirten Hotar, “Başarımızda emeği geçen mensuplarımızı yürekten kutluyorum. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Bu hedefte ilerlerken mensuplarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim ve çalışma ortamlarını hazırlıyor, altyapı ve teknolojik kapasitemizi sürekli güncelleyerek desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

QS Dünya Üniversitesi sıralaması

Quacquarelli Symonds (QS), 1990 yılında Nunzio Quacquarelli tarafından kurulan, üniversiteler ve öğrenciler için bir dizi ürün ve hizmet sunan lider bir küresel yüksek öğretim şirketidir.

Üniversite sıralamasında öncü olarak bilinen, Avustralya, Fransa, Almanya, Hindistan, Malezya, Singapur, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ofislerinde dünya çapında 500’den fazla personel istihdam eden QS, her yıl QS Dünya Üniversite Sıralaması ile ilgili bölgesel ve ulusal sıralamaları üretir. QS’nin misyonu “Dünyanın herhangi bir yerinde motive olmuş insanların eğitim başarıları, uluslararası hareketlilik ve kariyer gelişimi yoluyla potansiyellerini yerine getirmelerini sağlamak” olarak açıklanmaktadır.