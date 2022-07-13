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Dünya Dokuz AB ülkesinden İsrail'e ret
Dünya

Dokuz AB ülkesinden İsrail'e ret

Avrupa Birliği (AB) üyesi dokuz ülkenin Dışişleri Bakanlıkları yayınladıkları bir ortak bildiri ile İsrail’in Filistinli altı sivil toplum kuruluşunu terör örgütü olarak tanımlama taleplerini reddettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 08:38:00 -
Dokuz AB ülkesinden İsrail'e ret

Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç Dışişleri Bakanlıkları sözcülerinin "Filistin Sivil Toplum Kuruluşlarına İlişkin Ortak Açıklama" başlığıyla yayımlanan bildiride İsrail'in söz konusu STK'lara ilişkin yeterli delil sunamadığı bildirildi.

Dokuz ülkenin ortak bildirisinde: "22 Ekim 2021'de İsrail altı Filistinli sivil toplum örgütünü terör örgütü olarak tanımlamıştı. Terörizm suçlamaları veya terörist gruplarla bağlantı her zaman azami bir ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu nedenle tanımlamaların dikkatli ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyordu. İsrail'den, bu STK'ları 'terörist örgütler' olarak belirleme kararı temelinde altı Filistinli STK'ya yönelik politikamızı gözden geçirmemizi haklı çıkaracak önemli bir bilgiye rastlanmamıştır'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında: "Bunun aksini kanıtlayacak belgeler olursa ona göre hareket ederiz. Böyle bir kanıtın olmaması durumunda, söz konusu sivil toplum kuruluşları için işbirliğimizi ve güçlü desteğimizi sürdüreceğiz. Demokratik değerlerin yaygınlaştırılması ve iki devletli çözüm için özgür ve güçlü bir sivil toplum vazgeçilmezdir" denildi.

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