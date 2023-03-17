  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!
Siyaset

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!

Aralarında HDP'li Hüda Kaya'nın da bulunduğu, vekilliklerini kötüye kullanan bazı provokatörlerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 15:21:00 -
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Temelli'nin hayal ettiği Türkiye siyaseti: HDP öncülük edecek
Temelli'nin hayal ettiği Türkiye siyaseti: HDP öncülük edecek

Siyaset

Temelli'nin hayal ettiği Türkiye siyaseti: HDP öncülük edecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA PAR'ın HDP'den ne farkı var? Bu da mı gol değil?
HÜDA PAR'ın HDP'den ne farkı var? Bu da mı gol değil?

Medya

HÜDA PAR'ın HDP'den ne farkı var? Bu da mı gol değil?

İşte 6'lı kumar masasının gizli ortağı! HDP'li isim Öcalan'a önderimiz deyip özgürlük istedi!
İşte 6'lı kumar masasının gizli ortağı! HDP'li isim Öcalan'a önderimiz deyip özgürlük istedi!

Gündem

İşte 6'lı kumar masasının gizli ortağı! HDP'li isim Öcalan'a önderimiz deyip özgürlük istedi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23