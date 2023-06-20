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Siyaset Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun 18 dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda!
Siyaset

Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun 18 dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 23:05:00 -
Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun 18 dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından oluşan 18 dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin başsavcı vekili tarafından alınması bekleniyor.

Meclis Başkanı ve komisyon üyelerinin belirlenmesinden sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığı'na gönderecek. Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıracak.

İlgili soruşturma bürolarına dağıtıldı!

Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.

Dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

Dosyaların gönderildiği soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.
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Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak. Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak. 

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