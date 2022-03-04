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Siyaset Dokunulmazlığı kaldırılmıştı! Semra Güzel için harekete geçildi
Siyaset

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı! Semra Güzel için harekete geçildi

TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 12:00:00 -
Dokunulmazlığı kaldırılmıştı! Semra Güzel için harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel’in dokunulmazlığı, salı günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırıldı.

İfadeye çağırılacak

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

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