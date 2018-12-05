Döküm sektörü hem eleman hem arazi arıyor

Ekonomi Servisi

Sanayi dünyasının önemli bir ayağı olan döküm sektöründe eleman ve üretim merkezi sıkıntısı yaşanıyor. Kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarını dile getiren işverenler, yabancı işçi kotasının gevşetilmesini talep ediyor.

İhracatta önemli paya sahip

Otomotiv, beyaz eşya, iş makineleri, savunma sanayi gibi pek çok sektörün hammadde sağlayıcısı olan döküm ve metal meslek kolu; ihracatta da önemli bir paya sahip. Fakat dünya döküm pazarında 3 milyar dolarlık ihracatla 10. sırada yer alan sektör, elaman sorunuyla başa çıkmaya çalışıyor. Meslek liselerinden mezun olanların sektörde çalışmak istemediği için mesleği devam ettirecek eleman bulamadıklarını belirten firma yöneticileri, acil eylem planı istiyor.

Eleman sorunu yaşanıyor

Sektör temsilcilerinden Musa Kanitoğlu, yaşadıkları eleman sorunu sebebiyle yabancı personel istihdam etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kanitoğlu, bunun da sektör için sorun olduğunu dile getirerek, “Beş Türk personel istihdam ettiğimiz takdirde bir yabancı personel istihdam edebiliyoruz. Ama Türk işçi bulamıyoruz ki çalıştıralım. Biz bunun biraz daha hafifletilmesini örneğin iki Türk çalışana bir yabancı çalıştırma şeklinde düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

OSB arazisi istiyorlar

Organize sanayi bölgelerinde arazi bulmakta zorlandıklarını ifade eden Kanitoğlu şunları söyledi: “Sanayi arazi bedellerinin çok yükselmesi yeni yatırımları imkânsız hale getiriyor. Ayrıca pik ve sfero döküm üretiminin ülkemizde yapılmasına ara verilmesi bizleri ithalata mecbur kılıyor” diye konuştu.