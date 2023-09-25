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Ekonomi Dökülün! Daha ne itiraflar gelecek... Mahfi Eğilmez'den 'faiz' çıkışı..
Ekonomi

Dökülün! Daha ne itiraflar gelecek... Mahfi Eğilmez'den 'faiz' çıkışı..

Yeniakit Publisher
2023-09-25 23:01:00 - 2023-09-25 23:15:15
Dökülün! Daha ne itiraflar gelecek... Mahfi Eğilmez'den 'faiz' çıkışı..

Ekonomi üzerine yaptıkları açıklamalarla halka korku pompalayanlar birer birer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği noktaya geldi.

Sözde ekonomist Mahfi Eğilmez, faiz açıklamasında bulundu.

Kendi bloğundaki köşesine faizi taşıyan Eğilmez, yazısının başlığında "Faiz gerçek bir beladır" ifadesini kullandı.

Düne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz nas değildir" kararlığını hedef alan Eğilmez, bugün ise faiz konusunda itirafta bulunarak şunları söyledi:

Faizin yasak (haram) olduğu bütün din kitaplarında yer alır. Buna karşılık zaman içinde bu yasak meselesi çeşitli toplumlarda, din ve mezheplerde farklı yorumlanmıştır. Bazıları yasağa aldırmamaya başlamış, bazıları en katı şekliyle uygulamış, bazıları da faizi başka bir biçimde ve başka bir adla uygulama yolunu seçmiştir. Bu yazıda faize bakış açılarından hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu konusu üzerinde durmayacağım. O konu hem çok tartışılmış ve tartışılması devam eden bir konu hem de ben daha önce bu konuda görüşlerimi yazmıştım. Bugün faizin yanlış uygulanmasının ekonomi açısından yaratacağı bela üzerinde duracağım.


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Faiz, gerçekten beladır, yanlış yönlendirilirse tek başına ekonomiyi alt üst edebilir. Sonradan doğru yönlendirilse ve o yolda adımlar atılsa bile yanında mutlaka onu destekleyecek bir takım önlemler olması gerekir. Onlar eşlik etmiyorsa faiz konusunda doğru kararlar alınması tek başına ekonomiyi düzeltemez.

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