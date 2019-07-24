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Dökülen saçlar kaderiniz olmasın

Dermatoloji Uzmanı Dr.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
Dökülen saçlar kaderiniz olmasın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, saç mezoterapisinin dökülme olan bölgede deri altına çeşitli vitamin, mineraller ile bir takım saç çıkarıcı ilaçların verildiği etkili bir yöntem olduğunu söyledi.


Saç dökülmesinde saç azalmasının önüne geçmek amacıyla saç mezoterapisinin uygulanabileceğini dile getiren Dr. Emre Tambay, “Alopecia Areata, Alopecia Totalis gibi saçkıranlar, Androgenetik Alopecia (genetik erkek tipi saç dökülmesi), Diffüz Alopecia (daha çok kadınlarda görülen saç dökülmesi) ve diğer tüm nedenlere bağlı saç dökülmelerinde saç mezoterapisi kullanılabilir. Saç mezoterapisi, kadınlardaki saç dökülmelerinde oldukça faydalı olmaktadır. Özellikle saçların yoğun döküldüğü loğusalık döneminde, mevsimsel saç dökülmelerinde seanslar halinde uygulanmaktadır” diye konuştu.


Saçın ihtiyacına göre haftada bir başlanan uygulamalara 2 haftalık ve aylık periyodlarla toplam 6 ile 10 seans olacak şekilde devam edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Tambay, şunları kaydetti:


“Saç mezoterapisinde ne tip ilaçlar kullanılır? Bu yöntemde çok ince uçlu mezoterapi iğnesi ile vitamin, kan dolaşım düzenleyiciler, elastin, kollojen tetikleyiciler, keratin yapı elemanlarından oluşan bir kokteyl enjekte edilir. Tüm dünyada saç dökülmesini önlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları, bölgesel olarak küçük dozlarda cilt içine verilir. Derinin orta tabakasında bulunan kılcal damar uçlarına ulaşan ilaç süratle etkisini gösterir. İğneler ince uçlu olduğundan kişiyi rahatsız edecek bir acıya neden olmaz. 6 ila 10 seans sonrasında saçlardaki dökülme tamamen durmuş olur. Bu yöntemin diğer klasik ilaç tedavilerine göre üstünlüğü; ilaçların küçük dozlarda bölgesel kullanılmasıdır. Yan etki riskinin önemsiz sayılabilecek kadar az olması ve sonuçlarının etkili olmasıdır. Yapılan çalışmalarda saç dökülmesine neden olan sebeplere yönelik tedavilere ek olarak saç mezoterapisinin yapılmasının tedaviyi daha hızlandırdığı belirtilmiştir.”

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
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