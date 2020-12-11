Doku nakli için heyecanlı bekleyiş! Minik Dilara yeni yüzüne kavuşacak

Anne Altın Şencan, “Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim umut ışığımız oldular. Kimsemiz yok sanıyorduk ama arkamızda kocaman bir ordu, devlet varmış. Kızım, umudun adı olacak. Kızım iyileşecek, parka gidecek, çocuklarla oynayacak. Tek hayalimiz, isteğimiz bu” derken, Türkiye’nin ilk yüz, kol ve rahim naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ise “Doku nakilleri için planlama yaptık. Dilara’nın vücudundan dokular alıp göz ve beyin bölgesine nakledeceğiz. Uzun ve zorlu bir ameliyat süreci olacak” ifadelerini kullandı.