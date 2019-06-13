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Doktorun meslek aşkı

Finike Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:23
Doktorun meslek aşkı

Finike Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk, kendisine koyduğu apandisit teşhisi sonrası ameliyat masasına yatana kadar geçen süre zarfında hastaların mağdur olmaması için görevine devam etti.


Finike Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk’ü hasta yatağında ziyaret eden Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, hasta sağlığını kendi sağlığından önde tutan doktoru tebrik ederek, bunun çok değerli bir davranış olduğunu söyledi. Başhekim Kurt, "Radyoloji uzmanımız mesaiye gelmeden bir gün önce rahatsızlanıyor. Ertesi gün kendi ultrasonunu çekiyor ve apandisit tanısı koyuyor. Bunu yine tomografiyle değerlendiriyor. Yine aynı bulguları gördüğü için genel cerrah arkadaşımızla görüşüyor. Genel cerrah arkadaşımız da acil apandisit ameliyatı olması gerektiğini kendisine söylüyor" dedi.


Diğer radyoloji uzmanının izinli olduğunu aktaran Başhekim Kurt, Dr. Öztürk’ün ameliyat olması gereken saate kadar aç beklerken, hastaların mağdur olmaması adına fedakarca çalışarak bu süreyi poliklinikte hasta bakarak değerlendirdiğini anlattı. Başhekim Kurt, "Rahatsızlanmasına rağmen hastalarımızı geri göndermiyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın ne kadar fedakar ve cefakar çalıştığının bir göstergesi. Bu örnek davranış bizi çok mutlu etti. Biz Finike Devlet Hastanesi olarak kendisine müteşekkiriz. Değerli doktorumuzun en kısa zamanda iyileşerek aramıza dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:23
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