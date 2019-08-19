Doktorun “Benimle kal” dediği kalbi duran hasta 10 dakikada hayata döndürüldü

Isparta’da fenalaştıktan kısa süre sonra hastaneye sevk edilerek, müdahale edilen hasta, 10 dakikada anjiyo yapılarak hayata döndürüldü. O anlarda başka bir hastaya anjiyo işlemi yapmak üzere olan uzman doktor, aciliyeti bulunmayan diğer hastayı personele emanet ederek, 10 dakika sonra geri döndüğünde diğer hastaya da anjiyo yaparak sağlığına kavuşturdu. Fenalaştıktan sonra damar tıkanıklığı meydana gelen ve kalbi duran hasta, yapılan hızlı ve başarılı müdahale ile tekrar hayata döndürüldü. O anları hala unutamadığını anlatan İş Adamı Ali Küçükyumru, “Ben buraya geldikten sonra Fatih Akkaya Hocam, hemen bana müdahale etti. O esnada bir hasta daha anjiyodaymış. Anjiyo masasına yatmış ve anjiyo yapılmayı bekliyormuş. Hocamız sağ olsun, benim kalbim durunca, daha ağır olduğumu, acele bir müdahale yapılması gerektiğini düşünerek, gerekli tedavimi yaptı. O esnada ben bir ara gidip geldim. Ama kulağımdan hiç gitmeyen bir cümle var, o anlar hiç aklımdan gitmiyor. O anlar hala kulaklarımda. O ses şöyle diyordu; ‘Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme’. Doktor bey bunu durmadan bana söyledi. Allah ondan bir değil, bin kere razı olsun” dedi.

Küçükyumru: “O anlar hiç aklımdan gitmiyor”

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne anlatan Ali Küçükyumru, “Normal rutin bir günde çalışıyordum. Bir anda terleme bastı ve bir anda göğüs ağrıları başladı. O anda yanımda tesadüfen kardeşim vardı. Kardeşimden beni hastaneye götürmelerini istedim. Devamında hastaneye geldim. Çok uzun bir süreç yaşanmadı. Uzun bir zaman geçseydi, herhalde yaşayacağımı düşünmüyorum. Birebir o anları yaşadım. Ben buraya geldikten sonra Fatih Akkaya Hocam, hemen bana müdahale etti. O esnada bir hasta daha anjiyodaymış. Anjiyo masasına yatmış ve anjiyo yapılmayı bekliyormuş. Hocamız sağ olsun, benim kalbim durunca, daha ağır olduğumu, acele bir müdahale yapılması gerektiğini düşünerek, gerekli tedavimi yaptı. O esnada ben bir ara gidip geldim. Ama kulağımdan hiç gitmeyen bir cümle var, o anlar hiç aklımdan gitmiyor. O anlar hala kulaklarımda. O ses şöyle diyordu; ‘Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme’. Doktor bey bunu durmadan bana söyledi. Allah ondan bir değil, bin kere razı olsun” diye konuştu.

“Yeniden hayata döndüm”

“Ben artık bu saatten sonra hayata yeniden başlayacağımı düşünüyorum” diyerek hayatında farklı adımlar atmayı hedeflediğini aktaran Küçükyumru, “Normalde ben çok agresif bir insanım ama bundan sonra bu agresifliğimi de kaldıracağım. Artık elimden geldiği kadar biraz daha hoşgörülü olmaya çalışacağım. Artık, iş konusunda da fazla yoğunluk vermeyeceğim. Yoğunluğu artık kendi hayatıma vereceğim, biraz da kendi hayatımı yaşayacağım. İkinci bir hayata döndüm. Gerçek bir şekilde yeniden hayata döndüm, Fatih Hocamın sayesinde döndüm” şeklinde konuştu.

“Fatih Hocam bundan sonra benim en büyük arkadaşım”

Kendisini tekrar hayata döndüren doktoru ve ekibine minnet olduğunu dile getiren Küçükyumru, artık onun en yakın arkadaşı olduğunu belirtti; “Şehir Hastanesi’nde çalışan bütün o yoğun bakımdaki o personeli unutmamak lazım. O anjiyo odasındaki çalışan, adrenalin vuran arkadaşımıza varıncaya kadar, tüm bakıcı ve temizlikçi arkadaşlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. Çok harika ve çok mükemmel bir bakım yaşadım. Herkese 1 milyon kere teşekkür ediyorum. Fatih Hocama ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Fatih Hocam bundan sonra benim en büyük arkadaşım diyebilirim”.

Hastanın rahatsızlandıktan sonra hastaneye geliş sürecinden itibaren uygulanan tedavi ile müdahaleyi anlatan Isparta Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm.Dr.Fatih Akkaya, “Hastamızşok tablosunda geldi. Yaygın ‘Anterior MI’ diyoruz, ciddi bir kalp krizi vardı. Hemen masaya aldık. Yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede damarını açmayı başardık. Zaten sonra şok tablosundan kurtuldu. Bir ara kalbi durdu, elektro şokla çalıştırdık. İşlem çok başarılı oldu. Sonra yaptığımız ultrasonlarda kalbin çok fazla etkilenmediğini gördük. Buradaki olay, erken müdahalenin faydası oluyor. 50 yaşında genç bir hasta. Örnek veriyorum, yarım saat, bir saat daha geç kalmış olsaydı, belki çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Onun için hastaların erkenden acil gelmesi Bu tip bir göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin olduğunda, beklemeden başvurulması bizim için çok önemli. Ne kadar erken müdahale, bizim için o kadar önemli. Hastamız çok iyi, bugün taburcu etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastanemizde 2 anjiyo odası olmasının avantajını biz o dakikalarda hissettik”

Birden fazla olan anjiyo odalarının bir hayatın kurtarılmasında önemli rol oynadığını ifade eden Uzm.Dr.Akkaya şöyle devam etti; “Bizim hastanemizde 2 anjiyo odası olması avantajımız, devletimize ve bu hastaneyi bize kazandıran herkese çok teşekkür ediyoruz. Hastanemizde 2 anjiyo odası olmasının avantajını biz o dakikalarda hissettik. Çünkü, o esnada başka bir hastanın da damarına işlem yapacaktık. Ama o efektif vak’aydı, bekleyebilirdi. Tam bu sırada hastamız geldi. O hastanın yanına hemen bir personeli koydum, bu hastamızı da diğer masaya yatırdım. Hemen hastamızın işlemini hallettik. Sonra döndüm tekrar o hastaya işlem yaptık. Hastaların birini kaldırıp, diğerini yatırmadık. İki ayrı anjiyo odasının olmasının, Şehir Hastanesi’nin bu avantajını kullanmış olduk. Hastamız, hastaneye geldikten 10 dakika içerisinde biz kalp damarını açmış olduk.