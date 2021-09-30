Doktorların koronavirüse karşı önerdiği kekik evde nasıl yetiştirilir?

Kendisini bir baharat olarak seven, kurusuyla, tazesiyle onu bol bol değerlendiren, et yemeklerinden çorbalara, salatalara dahil eden çok kişi var, biliyoruz. Peki ya evde yetiştiren? Evet, kekikten söz ediyoruz ve aslında onun evde kolayca yetiştirilebilecek bir bitki olduğunu herkes öğrensin istiyoruz.

Mis gibi kekik kokusu sizin de tüm evinizi sarsın, elinizin altında hep taptaze kekikler olsun isterseniz ya da kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz kekikleri kurutup kendi baharatınızı da ellerinizle hazırlamak isterseniz buyurun hemen böyle, evde kekik nasıl yetiştirilir, saksıda kekik bakımı nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla anlatıyoruz...

Kekik nasıl yetiştirilir?

Doğru birkaç adımı uyguladığınızda evde kolayca yetiştirebileceğiniz kekik, ballıbabagiller familyasının en mis kokulu üyelerinden biri. Onu çoğunlukla baharat olarak kullanıyor olsak da aslında o, içindeki uçucu yağlardan aldığı etkiyle sağlık için oldukça faydalı bitkilerden biri. Sırf bu etkisi dolayısıyla kekik yaprakları doğrudan çayı demlenerek tüketilebiliyor, kekiğin yağı dahi yapılabiliyor.

Tüm bunları yapmak, kekiğin faydalarından doya doya faydalanmak içinse onu evde yetiştirmeye başlayalım diyoruz. Siz de evde bitki yetiştirmeyi sevenlerdenseniz, sadece mutfağı değil tüm evi mis gibi kekik kokuları sarsın istiyorsanız aşağıdaki şu adımları takip ederek evde kolayca kekik yetiştirmeye başlayabilirsiniz:

Saksı ve toprak seçimi: Kekik, toprak bakımından çok seçici olmayan bir bitki olduğundan elinizde varsa bahçe toprağı ya da karışım topraklar kullanabilirsiniz. Toprak temin edecekseniz killi, kumlu karışımlı, mümkünse gübreli toprakları tercih ederseniz daha çok verim alabilirsiniz. Toprak seçimi konusunda yeterince bilgi sahibi değilseniz torf bakımından zengin topraklar yeterli olacaktır. Dilerseniz çiçekçilerden ya da yapı marketlerin bitki reyonlarında çalışanlardan da bu konuda destek alabilirsiniz. Saksı seçimine gelince, kekik plastikten seramiğe, her saksıda yetiştirilebilir ancak toprak saksılar kekik için en ideal seçim olacaktır. Alacağınız saksının altında fazla suyun akmasına olanak sağlayacak delikler bulunduğundan da emin olmalısınız.

Ekimi/Dikimi: Kekiği dilerseniz tohumdan dilerseniz de çelikten yetiştirebilirsiniz. En pratik yöntem kekik fidesi-çeliği temin etmek olacaktır. Zira alacağınız kekik tohumlarının verimli olmama ihtimali ya da her birinin tutmama ihtimali çok daha yüksek. Fideleri yine çiçekçilerden, yapı marketlerin bitki reyonlarından ya da bitki satışı olan online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz. Dikim için öncelikle seçtiğiniz saksının dibine irili ufaklı taşlar koyarak drenajı sağlayın. Ardından aldığınız topraktan bolca koyun ve sonra bitkiyi köklerine zarar vermeden, halihazırda bulunduğu saksıdaki toprağı silkelemeden saksıya yerleştirin. Toprağa tutunabilmesi için üzerine de yeniden toprak ilave edin. Toprak ilave ederken çok bastırmamaya özen gösterin ki toprak hava alabilsin, kökleri zedelenmesin. Dikim işlemi tamamlandıktan sonra ise bitkinize can suyu vermeyi ihmal etmeyin, işte bu kadar.

Ortam sıcaklığı: Kekik fidelerinin dikim işlemini tamamladık, sıra geldi kekik bakımına. Onu sağlıkla büyütmek için ekmek ve can suyunu vermiş olmak tabii ki yetmiyor. Onu doğru ortamda ve doğru sıklıkta sulamak da büyük önem taşıyor. Kekik saksılarınızı yerleştirebileceğiniz ortamın özelliklerine gelirsek, kekik bir Akdeniz bitkisi olduğundan sıcağı ve güneşi seviyor. Bu sebeple kekik saksılarını güneş gören yerlerde muhafaza etmeniz büyük önem taşıyor. Hemen her bitki gibi şiddetli hava akımlarından ise olumsuz etkilenen bir bitki olduğundan kekik saksılarını evde hava akımı olmayan alanlarda tutmak önemli, aklınızda bulunsun.

Sulama: Kekik bitkisini sağlıkla ektik, can suyunu verdik, evde doğru bir konuma koyduk. Şimdi sulama zamanlarını belirleme vakti! Kekik çok fazla sulanmaya ihtiyaç duymayan bir bitki olduğundan ortalama haftada 1 sulamanız yeterli, hatta kış aylarında bu süreyi daha da uzatmanız gerekebilir. Sulama sıklığınıza karar vermek için toprağın nemlilik durumunu kontrol etmeniz yeterli. Bunun için işaret parmağınızı toprağa batırıp çıkarın. Eğer parmağınız nemli çıkıyorsa sulamayı sonraki günlere bırakabilirsiniz, eğer tamamen kuru çıkıyorsa sulama zamanı çoktan gelmiş demektir. Zira kekik bitkisinin toprağını her zaman nemli -ama çok sulu olmayacak- şekilde tutmanız büyük önem taşıyor, unutmayın.

Evde kekik yetiştirmenin püf noktaları ve kekik bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Evde, saksıda kekik yetiştirmenin temel adımlarını hep birlikte öğrendiğimiz göre gelelim bu konuda atlamamanız gereken püf noktalarına. "Saksıda kekik bakımı nasıl yapılır" diye düşünenler tüm ekim işlemini tamamladıktan ve can suyunu verdikten sonra şu adımlara da mutlaka dikkat etmeli:

Saksı seçimini yaparken saksının altında drenajı sağlayacak delikler olmasına özen göstermelisiniz. Aksi halde fazla su çıkma imkanı bulamayabilir ve kekik bitkinizin köklerinde çürümeler oluşabilir.

Aynı şekilde saksınızın altındaki tablada fazla su birikirse bu suyu hemen saksıdan uzaklaştırmalısınız. Aksi halde yine köklerde fazla su kaynaklı çürümeler oluşabilir.

Birden çok kekik fidesini aynı saksıya dikecekseniz aralarında mutlaka mesafe olduğundan emin olmalısınız.

Bitkinizden çok verim almak istiyorsanız yılda 1 ya da 2 kez gübreleyebileceğinizi unutmamalısınız.

Bitkinin alışkanlık kazanması için sulamalarınızı mümkünse hep aynı miktarda suyla ve aynı gün-saatte yapmaya özen göstermelisiniz.

Eğer kekikleriniz olduktan sonra onları kurutarak değerlendirmek istiyorsanız bitkinin çiçeklenmesinden hemen sonra bir bitki makasıyla dikkatlice kekik dallarını bitkiden ayırmalısınız. Çiçeklenmenin üzerinden çok geçerse kekikleriniz lezzetlerini ve tazeliklerini yitirmeye başlayacaktır.

Bitkiden dikkatlice ayırdığınız kekik dallarını güneşe doğrudan maruz kalmayacakları gölge alanlarda kurutmalısınız. Güneşe doğrudan ve aşırı derecede maruz kalırlarsa içlerindeki uçucu yağları, dolayısıyla da tüm faydalarını ve lezzetlerini yitirebileceklerini unutmamalısınız.

Kaynak: Yemek.com