Doktorlardan Kraliçe’ye alkolü bırak uyarısı

Yoğun bir kış dönemi geçirmesi beklenen Kraliçe’nin alkol tüketmeyi bırakması tavsiye edildi. Parlamento açılışı için gittiği Galler’deki resmi temaslar sırasında elinde baston olması dikkat çeken 95 yaşındaki Kraliçe’nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar ortaya atıldı. Daily Mail gazetesi Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve bastonun konfor sağlamak için kullanıldığını yazarken, buna karşın doktorların kendisine yaptığı uyarıyı gündeme getirdi. Bir aile dostunun iddiasına göre doktorlar, Kraliçe’yi alkol tüketmeyi bırakması konusunda uyardı.



Söz konusu uyarının kış döneminde yoğun bir takvimi bulunan Kraliçe için dönemsel bir tavsiye olduğu belirtildi. Önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70. yılında ‘Platin Jübile’yi kutlayacak olan Kraliçe Elizabeth’in sağlığını korumak ve daha dinç görünmek için de bir program uyguladığı da iddia edildi.