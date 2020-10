DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir hasta 20 gün boyunca telefon rehberindeki tüm yakınlarına mesaj attı"

Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş: - "Bir hasta, her gün telefon rehberindeki bütün yakınlarına, eşine, dostuna mesaj atıyor. 'Mesafeye, maskeye, hijyene dikkat edin. Ben şu anda çok kötüyüm. Nefes alamıyorum, oturamıyorum, gezemiyorum. Her şeyi yatakta uzanmış bir şekilde yapıyorum'. Bunu her gün, her sabah hastanedeki 20 gün telefon rehberindeki bütün yakınlarına duyurdu" - "Ankara Şehir Hastanesi, kulelerden oluşuyor. Bizim kulemizde aktif olarak iki kule tamamen koronavirüse izole edilmiş şekilde hizmet veriyor. Biz genel hastane kulesinde çalışıyoruz. Yaklaşık 650 hasta yatıyor. Koronavirüsün başından itibaren düşündüğünüzde 5 bin hasta gözünüzün önünden geçmiş. Hepsi farklı bir hikaye, farklı bir anı bırakıyor" - "Hem toplumsal hem bireysel anlamda tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamak hepimizin boynunun borcu. Bu işi bireye kadar indirmezsek pandeminin önüne geçemeyiz"