Doktorlar dert yandı, Türk şirketi üretti

Korona virüsle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dezenfektanların, havaların soğumasının ardından sık kullanımında elde çatlak şikayetleri arttı. Sakarya’da bulunan bir ilaç firması ise ürettikleri, çatlaklara yol açmayan alkolsüz dezenfektanı dünya ile buluşturmayı hedefliyor.

Korona virüs ile birlikte dezenfektan kullanımı da arttı. Vatandaşların adeta ayrılmaz bir parçası haline gelen dezenfektanları başta doktorlar olmak üzere sık kullanan kişilerde havaların soğuması ile birlikte elde çatlak şikayetleri arttı. Bunun üzerine harekete geçen ilaç firması, çatlaklara yol açmayan alkolsüz dezenfektan geliştirdi. Firma yetkilileri “Pron-Up Hand” adı verdikleri ürünü, nemlendiricili olduğu için elleri kurutmadan temizlediğini ifade etti.

Firma olarak yurdun birçok noktasına dezenfektan gönderdiklerini aktaran ve çalışmaları hakkında bilgiler veren firma yetkilisi, “Firma olarak yurdun birçok noktasına dezenfektanlarımızdan gönderiyoruz. Hastaneler, üniversiteler, bazı valilik ve büyük şehir belediyeleri, TÜBİTAK gibi kurumlar, global şirketler müşterilerimiz arasında. Korona virüsle mücadele eden doktorlardan 'Alkollü ürünleri kullanıyoruz. Elimizi mahvediyorlar' şeklinde şikayetler aldık. Bu insanlar ameliyat yapan, elleriyle insan canı kurtaran insanlar. Bu şikayetten hareketle alkolsüz bir ürün yapabilir miyiz diye düşündük. Uzun çalışmalar sonunda yerli ve milli imkanlarla ürün geliştirdik. Pron-Up Hand, bütün testlerden geçti, Sağlık Bakanlığı Biyosidal Daire Başkanlığınca onaylandı. Dünya genelinde geçerli kalite belgelerini aldı” dedi.

Dezenfektanın bakteri, virüs ve mantarları 30 saniye içerisinde öldürdüğüne değinen Akbulut, “Dezenfektana, aloevera, A, C, E, B vitaminleri, provitamin B5, besleyici yağlar ve nemlendirici gibi cilt için faydalı birçok maddeler eklendi. Alkollü el dezenfektanların aksine, bebek ve çocuk cildini tahriş etmiyor. Kuruluk hissine yol açmıyor. Hassas ciltlerde reaksiyona sebep olmuyor. Bakteri, virüs ve mantarları 30 saniye içinde öldürüyor. Alkol değil su bazlı. Kıyafetlerde de leke bırakmıyor” diye konuştu.