Doktorlar artık bunu yapamayacak! Almanya'da sosyal medyadaki saçmalığa yasak

Doktorlar artık bunu yapamayacak! Almanya'da sosyal medyadaki saçmalığa yasak

Almanya’da doktorlara sosyal medyada estetik ameliyatı paylaşımı yasaklandı. Kararın gerekçesinde "Sosyal medyadaki paylaşımlar riskli ameliyatlara teşvik edebilir" ifadeleri yer aldı.

Almanya’da bir mahkeme, burun ameliyatına ilişkin hastaların değişim fotoğraflarının yayınlanmasını yasaklayan bir karara imza attı. Almanya’da dikkat çeken karar, haksız rekabet gerekçesiyle yapılan bir şikayetin mahkeme sürecine taşınmasıyla başladı. Şikayetin yerel mahkemece reddedilmesinin ardından dava Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesinin gündemine taşındı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir estetik cerrahının hastasının burun ameliyatı sonrası yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaşmasını haksız rekabet kabul ederek değişim fotoğraflarının yayınlanmasını yasakladı.

"Sosyal medyadaki paylaşımlar riskli ameliyatlara teşvik edebilir"

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Alman Sağlık Sektöründe Reklamcılık Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında plastik cerrahi işlemlerinde operasyon öncesi ve sonrası vücut durumunu veya görünümünü karşılaştırmalı olarak göstererek reklam yapılamaz. Kararda, kişilerin tıbbi olarak gerekli olup olmadığı kesin olarak tespit edilememiş ve sağlık riskleri taşıyan bu tür cerrahi plastik işlemlere kolayca kanabileceği vurgulandı. Sosyal medyada yayınlanan operasyon öncesi ve sonrası paylaşımların takipçileri sağlık riskleri taşıyan gereksiz estetik ameliyatlara girmeye teşvik edebileceğine dikkat çekildi. Mahkeme, yasak kararının kişilerin tıbbi açıdan gerekli olmadığı halde yanıltıcı reklamlar aracılığıyla estetik ameliyatlarına ilişkin oluşabilecek sağlık sorunları risklerine maruz kalmalarının önlenmesi amacıyla verildiğini belirtti. Ayrıca, mahkeme kararına karşı temyiz yolunun açık olduğu açıklandı.

Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin video..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu
Gündem

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, 10 Kasım’ı siyasete alet ederek okul kapısında provokasyon çıkardı. Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü..
