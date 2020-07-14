  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Doktorlar anlam veremedi... 35 gündür denizde olan balıkçılar koronavirüse yakalandı

Arjantin’de limandan ayrılmadan önce koronavirüs testi yaptıran ve negatif çıkan 61 balıkçı, 35 gün denizde kaldıktan sonra limana dönerken, balıkçılardan 57’sinin testleri pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:30:00 -
Doktorlar anlam veremedi... 35 gündür denizde olan balıkçılar koronavirüse yakalandı

Arjantin’in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, koronavirüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı. Denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57’sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya, balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını ancak buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın neredeyse tamamının koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Doktorlar duruma anlam veremedi

Tierra del Fuego eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Mürettebatın nasıl koronavirüse yakalandığını anlamak zor. Çünkü kendileri 35 gün boyunca denizdeydi ve karaya ayak basmadılar. Gemiye yüklenen malzemeler ve yiyecek stokları da Ushuaia’daki limandan yüklendi. Semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı