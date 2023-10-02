Doktor ziyaretlerinin yüzde 70'i stres kaynaklı!

Dünya genelindeki tüm insanların ortak problemi stres. Kaygı, korku, üzüntü, heyecan gibi duygularla kendisini gösterebilen bu durum kişide bazı fiziksel belirtilere neden olabiliyor. Çoğu insan bedenlerindeki rahatsızlıkların stres kaynaklı olduğunu bildiği halde hastaneye gidiyor.

Stres insanlarda göğüs ve sırt ağrısı ya da yorgunluk şikayetlerine yol açabiliyor. Aile hekimine giden kişiler sorunun stresten kaynaklandığını duyduklarında ise rahatlayıp sakinleşiyor.

DOKTOR ZİYARETLERİNİN YÜZDE 70'İ STRES KAYNAKLI

Son tıbbi araştırmalara göre ise stres, görmezden gelinecek iyi huylu bir şikayet değil. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre, birinci basamak sağlık hizmetine yapılan ziyaretlerin yüzde 70'i hastaların anksiyete, panik, depresyon ve stres gibi psikolojik sorunlarından kaynaklanıyor. 2010 yılında birinci basamak hekimlerine yapılan tüm ziyaretlerin yaklaşık yüzde 20'si de ruh sağlığı göstergelerinden en az birini içeriyor.

Stres teorisinin babası Hans Seyle, bu durumu vücudun stresli olaylara karşı aşırı adrenalin ve diğer hormonal tepkileri kullanması olarak görüyordu. Aşırı stres, fizyolojik ve psikolojik yorgunluğa yol açabiliyor, hastalığa neden olabiliyor ve hatta organizmanın çökmesine zemin hazırlıyor.

FİZİKSEL HASTALIKLARLA DA BAĞLANTILI

Stres ayrıca, damar sertliği, kalp hastalığı ve hipertansiyon, alerjik ve aşırı duyarlılık hastalıkları, bazı cinsel işlev bozuklukları, diyabet, derideki iltihabi hastalıklar, ülserler, akıl hastalıkları, çeşitli sindirim bozuklukları ve hastalıklara karşı azalan bağışıklık ile bile bağlantılı.

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Uzmanlara göre stres seviyesini yönetme şekli sağlık üzerinde hayati bir rol oynuyor. Yönetmede yaşanan problemler aşırı yemek yeme sonucu kilo artışına, hız tutkusu sebebiyle kazalara ve aile ve iş ilişkilerinin kopmasına neden olabiliyor.

STRES NASIL YÖNETİLİR?

Onu etkili bir şekilde yönetmenin anahtarı ise, yaşam tarzına yönelik önleyici tedbirlerin alınması. Uzmanlar buna karşı "egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve yeterince uyuyun" diyor. Derin nefes alma, meditasyon veya farkındalık gibi rahatlama egzersizlerini uygulamak da faydalı olabilir. Tütün ürünlerini kullanmaktan kaçınmak da insanların stresi azaltmasına ve hastalıkları önlemesine yardımcı olabilir.