Doktor uyarısı: Meğer suyu az tüketmek nelere sebep oluyormuş! Şartlarını tek tek açıkladı

Medical Park Ankara Hastanesi’nden Diyetisyen Mehmet Çağatay Emre, yaz aylarında sağlıklı beslenme hakkında açıklamalarda bulundu.

İnsan vücudu, yaz aylarında artan sıcaklıklar sebebiyle suya duyduğu ihtiyaç da artıyor. Doktorlar sıvı tüketimi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verirken Diyetisyen Mehmet Çağatay Emre şöyle uyarısını yaptı...

“Yaz mevsiminde ara öğünler ihmal edilmemeli”

Yaz mevsiminde ara öğünlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Dyt. Emre, “Günler uzun olacağı için gün içinde ana öğünler arasında ara öğünler yapılmalı ve sık beslenme tarzı uygulanmalıdır. Sıvı kaybının çok olduğu yaz aylarında özellikle su oranı yüksek olan salatalık, karpuz, kabak, domates gibi gıdalar tercih edilmelidir” diye konuştu.

“Tuz oranı yüksek gıdalar sıvı kaybını artırabilir”

Sıcak havalarda sıvı kaybının nasıl önleneceği hakkında bilgi veren Dyt. Emre, “Günlük tüketilen suyu oda ısısında tüketmek vücuttan sıvı atımını yavaşlatmaktadır. Soğuk tüketilen su daha hızlı vücuttan atılmaktadır. Ayrıca turşu, şalgam suyu, sucuk gibi tuz oranı yüksek gıdaların tüketimini azaltmak gerekmektedir. Kahve ve çay gibi diüretik olan içecekleri de dengeli tüketmek gerekmektedir” dedi.

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“Yeterli su tüketmek önemli”

Su tüketiminin öneminin altını çizen Dyt. Emre, “İnsan vücudunun temeli sudur. Vücutta gerekenden fazla sıvı kaybı gerçekleşir ve yerine konulamaz ise buna dehidrasyon denir. Sonucunda vücut ısısı korunamaz, elektrolit kayıpları olur, böbrek başta olmak üzere birçok organ hasar görür. Susuzluğun ilk bulguları geçmeyen baş ağrısı, ödem, ağız kuruluğu, kalp hızında artış, idrarın koyu hale gelmesi, kas krampları ve halsizliktir. Bunları yaşamamak için günlük yeterli su tüketmek gerekmektedir. Sağlıklı bir yetişkinde günde kilo başı 35 mililitre su alımı sağlanmalıdır. Örneğin 70 kilo olan bir birey 2,1 litre su tüketmelidir” ifadelerini kullandı.

Dyt. Emre, karpuz, kavun, kiraz, kayısı, çilek, üzüm vişne ve incir gibi yaz meyvelerinin tercih edilebilir olduğunu sözlerine ekledi.

“Aşırı gazlı içecek tüketimi mide sorunlarına yol açabilir”

Fazla şeker ve gazlı içecek tüketmenin bireyi olumsuz etkileyebildiğine değinen Dyt. Emre, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle asit oranı yüksek gazlı içeceklerin düzenli ve fazla tüketiminde başta reflü, gastrit, ülser gibi mide sorunları yaşanabilir. Ayrıca düzenli şeker tüketiminin ise başta karaciğer yağlanması ve harabiyeti, insülin direnci ve ardından diyabet riskine yol açması muhtemeldir. Günlük alınan enerji artışına da katkısı sebebiyle obezite riskini artırmaktadır.”