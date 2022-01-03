Her yıl olduğu gibi ocak ayının ilk günleri memur ve emekliler için bir hayli heyecanlı geçiyor. Söz konusu maaşlara yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte maaşlar da şekillendi. Peki, memur maaşı ne kadar oldu? Uzman doktor maaşı 2022

Doktor maaş zammı 2022 doktor maaşı zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

1/4 derecede uzman doktorun maaşı 10.126 liradan 13.022 liraya çıktı.

En düşük doktor maaşı ise 5500 TL'den 6.910 TL

seviyelerine çıkması bekleniyor. Öte yandan kabine toplantısının arından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ek zam açıklaması yapması bekleniyor.