Doktor da bunu yaparsa! Düğünde takılan takılar paylaşılamadı, kan aktı

Doktor Ümit Keleş ile meslektaşı Burcu Bulut Keleş'in düğününde başlayan "takı" kavgasında kan aktı.

Akıllara durgunluk veren olay Trabzon'da yaşandı. Doktor çiftin aileleri arasında çıkan kavgada, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, damat Ümit Keleş ile birlikte, babasını, annesini ve kız kardeşini tabancayla vurup yaraladı.

Karşılıklı boşanma davası açtılar!

Burcu Bulut Keleş (30) ile Ümit Keleş (30) karşılıklı boşanma davası açarak birbirinden tazminat istedi. Burcu Bulut Keleş, 500 bini manevi toplam 950 bin lira, psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Ümit Keleş ise, 250 bini manevi toplam 500 bin lira tazminat talep etti.

İlk tartışmanın yaşandığı gün olay kapanmıştı

DHA'nın haberine göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile Dr. Ümit Keleş'in aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle ilk tartışmayı yaşadı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Yine tartışma çıktı. Kastamonu'dan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut (50), çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş, babası Hasan (53), annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

'Damadın ailesi altınları istedi' iddiası

4 kişiyi yaralayan Basri Bulut, polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bulut sorgusunda, "Düğünde takılan altınları, damadın ailesinin istediğini öğrenince, görüşmeye giderek, 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim." dedi. Basri Bulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanan damat, annesi, babası ve kız kardeşi tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.