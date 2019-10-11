0553 313 94 23

Doktor, bir diğer doktor tarafından vahşice katledildi... Sen harekatla uğraşacağına işine bak TTB!

Türk Tabipler Birliği kafasını Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkıp teröristleri kollamaya yorarken, Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde görevli doktor Yavuz Sümter, çalışma koşulları nedeniyle çıkan kavga sırasında, aynı hastanede doktor olan Kaan Erol’u bıçaklayarak öldürdü.

11 Ekim 2019 Cuma 16:47
Doktor, bir diğer doktor tarafından vahşice katledildi... Sen harekatla uğraşacağına işine bak TTB!

 yeniakit.com.tr  Türk Tabipler Birliği (TTB) Türkiye’nin Suriye’deki teröristleri temizleyip sınırlarını güven altına almak ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı bildiri yayınladı. TTB bu skandal bildiriyle uğraşırken, söz konusu birliğe üye iki doktor çalışma koşulları nedeniyle çıkan kavgada kan akıttı!.. Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde görevli doktor Yavuz Sümter (29), aynı hastanede doktor olan Kaan Erol’u (26) aralarında çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldürdü.

Çalışma düzeni yüzünden kavga çıktı

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktor Yavuz Sümter nöbet sonrasında saat 05.00 sıralarında nöbeti olan diğer doktor Kaan Erol  odada karşılaştı. Burada Erol ile Sümter arasında çalışma düzeni ile ilgili tartışma çıktı.

Bıçakladı

Tartışma kısa sürede doktor odasında kavgaya dönüştü. Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağıçıkartarak Erol’a sapladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TTB memleket muhalifliğinde!

İstanbul’da çalışma düzeni nedeniyle kan akarken, TTB teröristlerle aynı söylemde bulunarak harekata karşı bildiri yayımlamakla meşgul oldu!..

DİSK, KESK ve TMMOB ile ortak bildiri yayımlayan TTB, “Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve hekimleri olarak tehlikenin farkındayız. Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır tüm uyarılara kulak tıkayarak ve hatta uyarıda bulunanları “hain” ilan ederek Suriye’deki savaşa müdahil olmaları ülkemize ve bölgeye bugüne kadar büyük bedeller ödetti.” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu’daki savaş politikalarının besleyip büyüttüğü, Türkiye’de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları gerçekleştiren IŞİD’in, dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiç bir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin “gardiyanlığı” gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.” sözlerinin kaydedildiği bildiride, şu skandal mesajlara yer verildi:

Ülkemize, bu ülkede yaşayan yurttaşlara, temsil ettiğimiz üyelerimize sorumluluğumuzun gereği olarak tarihe not düşmek boynumuzun borcudur: Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir.

Ülkemizin temel sorunu rekorlar kıran işsizliktir, yağmur gibi yağan zamlardır, yoksullaşan milyonlardır.

Ülkemizin temel sorunu demokrasinin ve adaletin yıkımıdır.

Ülkemizin temel sorunu bir arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşama umudunun karşına dikilen ayrımcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici politikalardır.

Suriye’de girilmek istenen yeni maceranın, daha önce girilen maceralarda olduğu gibi, bu temel sorunları çözmek bir yana daha da derinleştireceği açıktır. (...)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:47
  1. İstanbul
  2. Türkiye Tabipler Birliği
  3. TTB
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. bıçaklı kavga
  6. cinayet

YORUM YAZ

  • adiladil4 dk önce
    ttb, tmmob mensubu meslek sahipleri yığınla sorunla uğraşırken, evine ekmek götüremez hale gelmişken bir eli yağda bir eli balda yöneticiler hattı müdafa hakkımıza karşı çıkmışlar. breh reh brehhh. bir kerede üstünüze vazife olan işe bakın, yazıklar olsun hepinize

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri
  1. EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son..
  2. Cengiz Ünder’den dikkat çeken harekat..
  3. Fahrettin Altun paylaştı! Harekat..
  4. Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen..
  5. Doktor, bir diğer doktor tarafından..
  6. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu..
  7. "Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman..
  8. Stratejist Galip İlhaner: Türkiye,..
  9. Yusuf Güney paylaştı, sosyal medya..
  10. YPG/PKK'nın sözde üst yönetim..
  11. Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu..
  12. ABD'nin planına Rus lider Putin'den..
  13. Abdullah Ağar yayın yapılan yerin..
  14. 'Patriotları çekeriz' demişlerdi!..
  15. Teröristler yine sivillere saldırdı!..
  16. İstanbul'daki Suriyelilerden Barış..
  17. Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!..
  18. İhbar tazminatı nedir nasıl alınır?..
  19. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
  20. Mazeret izni kaç gündür?
  21. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
  22. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
  23. Süleyman Soylu: PKK'yı alır DAEŞ'le..
  24. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
  25. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
  26. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  27. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
  28. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
  29. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
  30. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!