Doktor, bir diğer doktor tarafından vahşice katledildi... Sen harekatla uğraşacağına işine bak TTB!

yeniakit.com.tr Türk Tabipler Birliği (TTB) Türkiye’nin Suriye’deki teröristleri temizleyip sınırlarını güven altına almak ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na karşı bildiri yayınladı. TTB bu skandal bildiriyle uğraşırken, söz konusu birliğe üye iki doktor çalışma koşulları nedeniyle çıkan kavgada kan akıttı!.. Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde görevli doktor Yavuz Sümter (29), aynı hastanede doktor olan Kaan Erol’u (26) aralarında çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldürdü.

Çalışma düzeni yüzünden kavga çıktı

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktor Yavuz Sümter nöbet sonrasında saat 05.00 sıralarında nöbeti olan diğer doktor Kaan Erol odada karşılaştı. Burada Erol ile Sümter arasında çalışma düzeni ile ilgili tartışma çıktı.

Bıçakladı

Tartışma kısa sürede doktor odasında kavgaya dönüştü. Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağıçıkartarak Erol’a sapladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TTB memleket muhalifliğinde!

İstanbul’da çalışma düzeni nedeniyle kan akarken, TTB teröristlerle aynı söylemde bulunarak harekata karşı bildiri yayımlamakla meşgul oldu!..

DİSK, KESK ve TMMOB ile ortak bildiri yayımlayan TTB, “Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve hekimleri olarak tehlikenin farkındayız. Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır tüm uyarılara kulak tıkayarak ve hatta uyarıda bulunanları “hain” ilan ederek Suriye’deki savaşa müdahil olmaları ülkemize ve bölgeye bugüne kadar büyük bedeller ödetti.” ifadelerini kullandı.

“Ortadoğu’daki savaş politikalarının besleyip büyüttüğü, Türkiye’de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları gerçekleştiren IŞİD’in, dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiç bir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin “gardiyanlığı” gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.” sözlerinin kaydedildiği bildiride, şu skandal mesajlara yer verildi:

Ülkemize, bu ülkede yaşayan yurttaşlara, temsil ettiğimiz üyelerimize sorumluluğumuzun gereği olarak tarihe not düşmek boynumuzun borcudur: Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir.

Ülkemizin temel sorunu rekorlar kıran işsizliktir, yağmur gibi yağan zamlardır, yoksullaşan milyonlardır.

Ülkemizin temel sorunu demokrasinin ve adaletin yıkımıdır.

Ülkemizin temel sorunu bir arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşama umudunun karşına dikilen ayrımcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici politikalardır.

Suriye’de girilmek istenen yeni maceranın, daha önce girilen maceralarda olduğu gibi, bu temel sorunları çözmek bir yana daha da derinleştireceği açıktır. (...)