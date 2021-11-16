Doktor bile inanamadı! Kafa derisinin altından bakın ne çıktı
Dermatolog Dr. Pimple Popper, bir hastasının kafa derisinin altında 20 yıldan bu yana duran ve büyüyen tüy yumağının ameliyat görüntülerini paylaştı. Çıkan yumağa doktor bile inanamadı.
Dermatolog Dr. Pimple Popper, sosyal medya hesabı üzerinden ameliyatlarına dair sık sık bilgilendirme yapıyordu. Fakat Popper'ın TikTok hesabına yüklediği son video diğer yüklediklerinden daha büyük yankı uyandırdı.
20 yıldır aynı yerde
Popper, 20 yıldan bu yana kafasındaki yumakla yaşayan ve doktora gitmeyen bir adamı ameliyat etti. Zorlu ameliyat, saniye saniye kameralara alındı. Popper, ustaca adamın kafasındaki deriyi açarak yumağı çıkardı. Söz konusu video Popper'ın hesabında yüklendikten kısa süre sonra çok sayıda görüntülenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan durumun tamamen hastanın ihmalkarlığından kaynaklandığını dile getirdi.