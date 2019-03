Doktor Arslan’a sevgi seli

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Dibektaş Caddesi’nde düzenlenen ve adeta miting havasının yaşandığı programda sevgi gösterisiyle karşılandı.

Seçim çalışmaları kapsamında dur durak bilmeyen İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı Adayı Dr. Aydoğan Arslan, Ozanlar Mahallesi Dibektaş Caddesi’nde düzenlenen programa katıldı. Programa katılan Arslan; tezahüratlar, alkışlar ve meşaleler ile caddenin girişinde büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Miting havasında gerçekleşen programda vatandaşlar Aydoğan Arslan’a yoğun ilgi gösterdi.

Şehri eski güzel günlerine kavuşturacak olan biziz

Miting havasında gerçekleşen programda vatandaşlara seslenen Arslan, şehrin olduğu yerde çakılıp kaldığını ve 20 yıldır bir ilerleme sağlanamadığını belirtti. Arslan, “Genel siyasette daha önce a veya b partisine oy vermiş olabilirsiniz. Şimdi ise oylamamız gereken şey şudur; aldığımız hizmetler ve yaşadığımız ortamdan memnun muyuz, değil miyiz? Değil ise alternatif biziz İYİ Parti’yiz. Bu şehri yeniden yapılandıracak olan, tekrar eski güzel günlerine kavuşturacak olan biziz inşallah. Alt ve üst yapısı, sanat eserleri, yeniden düzenlenmiş şehir yapısıyla, mimari karakteri olan bir şehir yapısıyla yeniden bir Adapazarı düzenlemek istiyoruz. Çünkü bu şehir 20 yıldır geri kaldı. Deprem bir milat olmalıydı, daha hızlı ilerlememiz gerekirdi ama maalesef biz olduğumuz yerde çakıldık kaldık. 20 yıldır bir ilerleme sağlayamadık” dedi.

Makus talihi değiştireceğiz

Şehrin nasıl yönetileceğini gösterebilmek için yollara düştüklerini ifade eden Dr. Aydoğan Arslan, “Benim derdim birilerini suçlamak değil ama geri kaldık. Bizim Eskişehir, Bursa, İzmit’ten ne eksiğimiz vardı da geri kaldık, niye ilerleyemedik? Bu şehirde ticaret, sanayi, tarım vb. her şeyi var ama şehir kocaman bir köy. İşte bu makus talihi şimdi değiştireceğiz. Sizlere laik olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız yani toplumumuzun her kesimi için farklı farklı projeler düşündük. Bu şehir hasta ise doktoru biziz, tedavisini de biz yapacağız. Bu şehri nasıl yönetilirmiş göstermek için biz yollara düştük ve bunu da sizlerin oyları ile oraya geldiğimiz zaman ispat edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Hizmet konusunda 2’nci Ünal Ozan olacağım

Dr. Arslan, “Biz ticaret için kurulmuş bir şehiriz ama maalesef ticaretimiz son 20 senede geriye gitti. Biz bu şehri yeniden Doğu Marmara’nın ticaret merkezi haline getireceğiz. Bunun için kime ne şekilde yardım etmemiz gerekiyorsa bunun önünü açmaya hazırız. Yeni yapılacak binalarda enerji tasarrufu sağlayacak önlemleri ön plana almak istiyoruz. Belediye otobüslerinde de elektrikli motora geçip; hem şehir kirliliğini, hava kirliliğini azaltmak hem de ülkemizin dışarıdan aldığı petrol ücretlerini de azaltarak ekonomiye bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefliyoruz. Biz su parasında ve atıksu bedelinde indirim yapacağız bu size sözümüzdür. Öğrencilerimizi belediye otobüslerimizde ücretsiz olarak taşıyacağız Allah nasip ederse. Bu mahallelerin bir zamanlar Ünal Ozan’ı vardı, bende hizmet konusunda sizin 2’nci Ünal Ozan’ınız olacağım inşallah” şeklinde konuştu.