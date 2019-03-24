Doktor Arslan tempoyu artırdı

SAKARYA (İHA) – İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, vatandaşın gösterdiği teveccüh ile enerji depolayıp tempoyu artırdı. Dr. Arslan esnaf ziyaretlerinde sosyal ve ticaret hayatının iyi olacağını söyledi.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, seçim çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Mithatpaşa ve Yenidoğan Mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren ve yoğun sevgi seli ile karşılanan Dr. Arslan, 1 Nisan’dan itibaren Adapazarı’nın iyi olacağını, sosyal ve ticari hayatın canlanacağını söyledi.

Sosyal ve ticari hayat

Şehri adına yakışır şekilde ticaretin merkezi haline getireceklerini ifade eden Dr. Aydoğan Arslan, “Bu şehir bizim. Çok ama çok önemli bir mirasın bekçileriyiz. Şehrimizin merkezi, adını ticaretten alıyor. Ne olduysa ticaretin, üretim merkezi durağan bir 20 yıl geçirmiş. El ele vererek bu durağanlığı sona erdirip yeniden canlılık getireceğiz. Planımızı programımızı daha iyi bir Adapazarı için yaptık. Ekibimiz ve kentini seven hemşehrilerimizle 1 Nisan sonrası daha iyi bir Adapazarı için çalışacağız” dedi.

Bizimkisi ‘İYİ’lik hareketi

Esnaf ziyaretlerinin ardından partisi tarafından kurulan standı da ziyaret eden Arslan, programının devamında ise Sakarya Kınalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dr. Arslan, “Yine, yeniden Adapazarı’nı Adapazarlılar ile imar ve inşa etmek, mamur hale getirmek için yola çıktık. Bizimkisi makam, mevki sevdası değil, bir iyilik hareketi. Biz hem insanımız hem de toplumumuzun refah seviyesini yükseltebilmek için yola çıktık. Gelişen dünyanın ve dönüşen sosyal ihtiyaçların farkında olarak şehrin geleceğini planladık. Şehiri yeniden cazibe merkezi haline getireceğiz. Deprem gerçeğini esas alarak tarihi değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtacak cadde ve sokakları şehrimize kazandırmak, sosyal ve ticari hayatı “İYİ” yapmak için sizlerin karşısındayız” diye konuştu.

Şehrin eksik ve öne çıkarılacak artılarını biliyorum

Dr. Aydoğan Arslan, “Doğup büyüdüğüm şehrimin eksiklerini ve öne çıkarılacak artılarını çok iyi biliyorum. Deprem gerçeğine vurgu yaptık. Bugün diğer adayların gündeminde de deprem var. ‘Adapazarı ticaretin merkezi olacak’ dedik. Şimdi bu söylem üzerinden sözler söyleniyor. Biz hem bireylerin hem detoplumun menfaatlerini öncelikleyen bir yapı oluşturarak şehrimize hizmet için yollardayız. Şehrini, vatanını seven herkesin bizi takip etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.