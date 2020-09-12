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Gündem Doktor Arife Şimşek görevi başında darp edildi
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Doktor Arife Şimşek görevi başında darp edildi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek görevi başında darp edildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:19:00 -
Doktor Arife Şimşek görevi başında darp edildi

Hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak mağdur edilen doktorlara bir yenisi daha eklendi. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek, görevi başındayken saldırıya uğradı. Olay sonrasında Arife Şimşek’in kaçarak odasına sığındığı bildirildi. Olaya ilişkin adli süreç başlatıldığı bildirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırı haberinin kendilerine geldiğini söyleyen Kızılay, Şimşek’in odasına gidip kapıyı kilitlediği için temas saldırısı durumu olmadığını, bu yüzden gözaltına alınan birisinin bulunmadığını belirtti.

Şahıslar hakkında şikayetçi olunduğunu aktaran Rektör Kızılay, olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını ifade etti.

İHA’nın haberine göre Kızılay, saldırıyı lanetleyerek, “Sağlık personeline yönelik şiddet toplumumuzun yüz karasıdır, son bulmalıdır” dedi.

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