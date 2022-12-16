Doğuş Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak
Doğuş Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyeleri alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kadrolara başvuracak adayların hazırladıkları evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 30.12.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı -Meslek Yüksekokulu-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
Hukuk Fakültesi - Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul Tel: 444 79 97/ www.dogus.edu.tr
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