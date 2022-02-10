Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Üniversite ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adayların istenen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-veatama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul
Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
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