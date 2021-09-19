Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Meslek Yüksekokulu- Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

Başvuru Tarihi : 16.09.2021

Son Başvuru Tarihi : 30.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 04.10.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 06.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2021

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