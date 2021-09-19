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Ekonomi Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:53:00 -
Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ön  değerlendirme  ve  giriş  sınavı  sonuçları  belirtilen  sonuç  açıklama  tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Belirtilen  şartları  taşıyanlar  bölüm  ile  ilgili  birimlere  şahsen  veya  posta  yoluyla başvurabilirler.    Kargo    veya    postadan    kaynaklı    gecikmeler    dikkate    alınmayacak    olup gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  Başvuru  evraklarının  son  başvuru  zamanı  olan 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Sanat  ve  Tasarım  Fakültesi,  Meslek  Yüksekokulu-  Dudullu  Yerleşkesi:  Dudullu  OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1   34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

Başvuru Tarihi                       : 16.09.2021

Son Başvuru Tarihi                : 30.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi       : 04.10.2021

Giriş Sınavı Tarihi                 : 06.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi          : 08.10.2021

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