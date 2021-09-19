Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Meslek Yüksekokulu- Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
Başvuru Tarihi : 16.09.2021
Son Başvuru Tarihi : 30.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.10.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 06.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2021
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