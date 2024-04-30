Doğuş Otomotiv’e Kurumsal Yönetim Ödülü!
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından verilen Kurumsal Yönetim Ödüllleri sahiplerini buldu. Doğuş Otomotiv, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. şirket oldu.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde bulunan şirketler arasından yapılan değerlendirme sonucunda verilen “Kurumsal Yönetim Ödülleri” sahiplerini buldu.
Doğuş Otomotiv, XIV. Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip 2. kuruluş olarak ödülün sahibi oldu.
Törende ödülü Doğuş Otomotiv adına, Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Akad teslim aldı.
TKYD tarafından düzenlenen verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri, iyi uygulamalara dikkat çekerek şirketleri teşvik etmeyi amaçlıyor.
Otomotiv
Chery 2024 Pekin Otomobil Fuarı'na damga vurdu! Türkiye’de satış rekorları kıran marka 1400 KM menzil sunan o modelini ilk kez dünyaya tanıttı!