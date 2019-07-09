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Doğuş Otomotiv’de hedef ‘Sürdürülebilir mobilite’

Doğuş Otomotiv, 2018 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10’uncusunu yayınladı.

09 Temmuz 2019 Salı 10:56
Doğuş Otomotiv’de hedef ‘Sürdürülebilir mobilite’

Doğuş Otomotiv, 2018 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10’uncusunu yayınladı. Raporda şirketin 2018 yılında sosyal, çevresel, etik ve ekonomik alanlarda hayata geçirdiği performansları yer alıyor.

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Sürdürülebilirlik alanında öncü ve rol model bir şirket olmak için çaba harcıyoruz, bunun en büyük kanıtı da 10 yıldır aralıksız olarak yayınladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu oldu” dedi. Sürdürülebilirliği stratejik yönetim modeli olarak ele aldıklarını belirten Bilaloğlu, şunları söyledi: “Bundan sonraki hedeflerimizde ise, Volkswagen AG’nin olduğu kadar tüm otomotiv sektörü aktörlerinin de önümüzdeki yıllarda gündeminden düşmeyecek olan “sürdürülebilir mobilite” önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm iş süreçlerimizde operasyonel mükemmelliğe ulaşmak ve bu alanda sektörel bir örnek olmak da hedeflerimiz arasında bulunuyor.”

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:56
  1. Doğuş Otomotiv
  2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu
  3. sosyal
  4. çevresel
  5. etik
  6. ekonomik
  7. Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu

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