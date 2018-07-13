Doğuş Grubu’ndan Marrill Lynch açıklaması

Doğuş Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Bu iddiaların tamamı maksatlı ve gerçeklere aykırı olup, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı yüzde 0.05’dir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur” denildi. Açıklamada, bu iddiaları yapanlar hakkında hukuki ve cezai yönden her türlü takibata başlanılacağı kaydedildi.