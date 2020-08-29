"Doğu'nun kuş cenneti"nde göç hazırlığı başladı

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Doğu'nun kuş cenneti Iğdır'daki onlarca kuş türü, sonbaharın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere gitmek için göçe hazırlanıyor.

Türkiye'nin Nahçıvan, İran ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Çeşitlilik nedeniyle bölgenin "kuş cenneti" olarak nitelendirilen kentin birbirinden güzel coğrafyasına, ilkbahar aylarında sıcak bölgelerden gelen kuşlar renk katıyor.

Aras Nehri Kuş Cenneti ve Ağrı Dağı Milli Parkı başta olmak üzere sulak alanları yaşam alanı seçen göçmen kuşlar, sonbaharın yaklaşmasıyla göç hazırlığına başladı.

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Türkiye üzerinden iki kuş göç yolunun geçtiğini, Iğdır'ın da bu kuş göç yolları arasında yer aldığını söyledi.

Kentin kuş çeşitliliği bakımından önemli bir alan olduğunu aktaran Çelik, "Aras Nehri'nin beslediği habitatlara birçok kuş türü özellikle mart ve nisan aylarında gelmektedir. Buranın yazı daha ılıman olduğu için burada yavrulamakta, besin depolamakta ve sonbaharın gelmesiyle buradan daha sıcak bölgelere doğru, Güney Afrika'ya doğru gitmekteler. Ağrı Dağı Milli Parkı gibi önemli bir parkın Iğdır sınırları içerisinde yer alması, Aras Nehri'nin de bölge içerisinden geçmesiyle burada ciddi bir kuş türü zenginliği var." diye konuştu.

Kuşların göçünün kışın kuzeyden güneye, yazın da güneyden kuzeye doğru gerçekleştiğini vurgulayan Çelik, "Kuşlar sonbaharda daha uzun bir gün geçirmek için güneye gidiyor. Ağustosun sonlarına doğru kuşlar göç etmeye hazırlanıyor. Buradaki kuşlar vücutlarında yağ biriktirerek, yağ depolayarak buradan daha sıcak bölgelere doğru gidecekler." ifadesini kullandı.

- Kuşların göçü şölene dönüşecek

Çelik, kuş göçünün başlamasının şölene dönüşeceğini söyleyerek, "Kuşlar göçe başlayınca bu yörede çok güzel görüntüler oluşacak çünkü sürü halinde göç eden kuş türleri var. Sığırcıklar, kırlangıçlar toplu halde göç eder, göçe başladığında adeta şölen olacak. Bölgede yavaş yavaş göç hazırlığı başladı. Birçok kuş fotoğrafçısı ve kuş bilimcisi bu göçü bekliyor. Doğa severlerin, kuş fotoğrafçılarının ve kuş bilimcilerinin bu anı görmelerini tavsiye ederim." dedi.