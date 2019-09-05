Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan, susuz kaldı

VEDAŞ, Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarına giden elektrikleri kesti. Durum böyle olunca ilçe halkı susuzlukla karşı karşıya kaldı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Ak Partili Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani elektrik kesintisinin haksız olduğunu, VEDAŞ bizi ve halkı karşı karşıya getirmek istediğini söyledi.

İşte Geylani'nin yaptığı açıklamalar

2018 yılına ait borcumuzu takside bağladık ödüyoruz. 2019 yılı için Güneş enerji santralinden ürettiğimiz elektriği kendilerine aktarıyoruz. Her ay imkanlar dahilinde ödemelerimizi de yapıyoruz. En son geçen hafta ödeme yaptık. Bitlis'te bizim kadar ödeme yapan başka bir belediye de yok. 2019 için var olan borcumuz 3 milyon 411 bin TL.

Göreve geleli 5 ay oldu, VEDAŞ bu süre içinde 5 kez elektriğimizi kesti. Kendileriyle görüştük ve kaynak bulduğumuz anda borcumuzun tamamını ödeyeceğimizi söyledik. Malesef sürekli elektriğimizi keserek bizleri zor durumda bırakmak istiyorlar. Borçtan dolayı elektriğin kesilemeyeceğine dair emsal mahkeme kararı da elimizde, buna istinaden biz de mahkemeye başvurumuzu yaptık.

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