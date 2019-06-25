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Doğumdan sonra adet döngüsü ne zaman normale döner?

Çiçeği burnunda birçok annenin merak ettiği konuyu sizler için derledik…

25 Haziran 2019 Salı 11:03
Doğumdan sonra adet döngüsü ne zaman normale döner?

Hamilelik ve sonrasındaki lohusalık süreci anne için en özel zamanlardır. Annenin vücudu aldığı kilolar ve hormonel denge nedeniyle bir hayli değişir. Ayrıca dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin özellikle ilk 6 ayı tüm aile için zordur. Bu süreçte bedeninin toparlanmasını bekleyen anne aynı zamanda bebeğinin dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olur. Doğumdan sonra kiloların yavaş yavaş kaybedilmesiyle birlikte anneler eski fiziki görüntüsüne kavuşmanın mutluluğunu yaşar. Bu dönemde annelerin en çok merak ettiği konu ise adet/ regl döngüsünün ne zaman düzene gireceğidir.

Her kadın farklıdır

Her kadının bünyesi, hormonel yapısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle regl döngüsünün düzene girme süreci de kadından kadına farklılık gösterir. Uzmanlar emziren annelerin 6 ile 8 hafta içinde adet döngüsünün düzelmeye başlayacağını belirtiyor. Emzirmeyen anneler içinse süreç faklı işliyor. Malum emziren annenin vücudu birtakım hormonlar üretiyor ve bu da annenin doğum öncesindeki haline dönmesini geciktiriyor. Emzirmeyen annenin vücudu süt için hormon salgılamadığı için söz konusu annelerin 4 hafta içinde regl düzenlerinin normale dönmesi bekleniyor.

10. hafta önemli

Emziren annelerin düzenli adet döngülerinin başlaması 6 ila 8 haftayı geçebilir. Bu da emzirmelerinden kaynaklandığı için normal karşılanır. Ancak bebeğini emzirmeyen bir anne 10. haftaya gelindiğinde halen adet döngüsünde sıkıntı yaşıyorsa mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzmanından yardım almalıdır.

Süt korur mu?

Toplumda yerleşik olan bu düşünce gerçeği yansıtmıyor. Emziren bir anne adet sürecinde düzensizlik yaşasa da yeniden gebe kalabilir.

Adet / regl sütün kalitesini etkiler mi?

Uzmanlar regl döneminde bazı kadınların sütlerinin azalabileceğini vurguluyor. Salgılanan hormonlar nedeniyle sütlerin tadında da değişiklik yaşandığı bilinen bir gerçek. Ancak bu değişiklikler bebeğiniz tarafından kolay kolay fark edilmez. Sütü reddetmezler aksine süt miktarı azaldıysa sizi daha çok emmek isteyeceklerdir.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:03
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