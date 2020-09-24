Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum parası ne kadar?

Yeni doğan çocuk yardımı olarak isimlendirilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir ödemedir. Çalışan ve çalışmayan bütün annelere doğum yardımı verilir. Çalışmayan ve sigortalı olarak çalışan anneler doğum yardımına nasıl başvuru yapar?

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum başvurusu yapılabilmesi için anne doğumu gerçekleştirmesi gerekir. Doğum gerçekleştikten sonra illerde Aile Bakanlığı il müdürlükleri ilçeler de ise kaymakamlıklara doğum yardımı başvurusu yapılır.

Doğum parası nereden ödenir?

Doğum yardımı nereden alınır? Doğum parası ödemesi nereden yapılır? Soruları da doğum yardımına başvuran ya da başvuracaklar tarafından merak edilmekte. Doğum yardımı PTT üzerinden ödenmekte.

Doğum yardımı nasıl alınır?

Doğum yardımı alacakların ilk yapması gereken doğum yardımı başvuru formunu doldurmak olacaktır. Doğum yardımı başvuru formunu internet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sayfası üzerinden temin edebilirsiniz. Yine aynı şekilde doğum yardımı için istenen bir dilekçe ile illerde Aile Bakanlığı il müdürlükleri ilçeler de ise kaymakamlıklara başvurulur.

Doğum parası ne zaman yatacak?

Doğum yardımı alacak anneler, doğum parasının ne zaman yatacağını, doğum parası ne zaman ödenir? Sorularını sormaktaydı. Doğum paralarının ödenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’dan açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Yarın itibarıyla 83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız." dedi.