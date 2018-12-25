Doğum sancısı hakkında bilinmesi gerekenler

DOĞUM SANCISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamileliğin 22. haftasından sonra kasılmaların başlaması normaldir. Bu kasılmalar, büyüyen rahmin kaslarının kasılmasıyla oluşur, gebeliğin son haftalarına doğru artış gösterebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç doğum sancısı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

DOĞUM KASILMALARI NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek sancılar geldiğinde gebe bu sancıları hisseder. “Ya anlamayıp evde doğurursam” korkusu pek çok gebede vardır ama merak etmeyin, doğum kasılmalarını anlayacaksınız. Burada önemli olan nokta bu yalancı sancıların gerçek sancılardan ayırt edilmesidir.

YALANCI DOĞUM SANCISI NEDİR?

Gebeliğin ilk aylarındaki ağrılar genellikle rahim büyümesine bağlı, onu tutan bağların gerilmesiyle ortaya çıkar. Sürekli, hafif ve kasık bölgesine yaygın bir ağrıdır. Son üç aylık dönemde bu ağrılar daha çok sertleşme şeklinde olur. ‘Braxton Hicks Kontoraksiyonları’ denilen bu ağrılar yalancı doğum sancısı olarak bilinir.

GERÇEK VE YALANCI DOĞUM KASILMALARI NASIL AYIRT EDİLİR?

Yalancı sancılar normal kabul edilirken gerçek sancıların varlığı erken doğumun habercisi olabilir, bazı durumlarda hastanede yatış gerektirebilir. Yalancı sancıların tipik özelliği düzensiz olmalarıdır. Gerek şiddetleri, gerek sancı aralıkları birbirinden farklıdır. Sancı hisseden gebelerin yapması gereken şeylerden biri, sancı sıklığını takip etmektir. İstirahat haline geçmek, pozisyon değiştirmek, ılık duş almak, bol su içmek genellikle bu kasılmaların durmasını sağlar. Bu yapılanlara cevap vermeyen, sıklığı ve şiddeti artan kasılmaların varlığında hekim kontrolü gerekir. NST cihazında sancıların varlığı, rahim ağzında kısalma, silinme veya açılma gibi birtakım değişikliklerin olması durumunda bu sancıların gerçek sancı olduğuna kanaat getirilir. Doğum için beklenen zaman gelmişse plan yapılır. Erken haftalarda bu durum gelişmişse sancıların dinmesi için tedavi başlanabilir.



