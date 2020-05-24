Doğum parası ne kadar? | Doğum yardımı nasıl alınır?

Bebek sahibi olan anne ve babalar doğum parası başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. Pek çok kişi “Doğum parası başvurusu yap” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımları kapsamında son 5 yılda 4 milyon 626 bin 243 anneye, yeni doğan bebekleri için toplam 2 milyar 399 milyon 48 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi. Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını vurgulayan Selçuk, doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret etti.

Doğum yardımı nasıl alınır?

Doğum yardımı başvuruları için öncelikle bebeğin ilgili nüfus müdürlüğünde kayıt işleminin yapılması gerekiyor. Ardından "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" ile şahsen veya posta, kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulabiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin ise çalıştığı yere müracaat etmesi yeterli oluyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da başvurularını, büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Doğum yardımı parası nereye yatıyor?

Doğum yardımı ödemeleri, başvurunun Doğum Yardımı Sistemi'ne girildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

Doğum parası ne kadar?

Bakanlık, doğum yardımları uygulamasının kapsamını 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişletmişti.

Bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlanıyor.

Çoklu Doğum Yardımı başvuruları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca alınıyor.

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