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Otodaki uygulama şimdi de sarı metalde! Altın alırken bu şeytanlığa dikkat

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Otodaki uygulama şimdi de sarı metalde! Altın alırken bu şeytanlığa dikkat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bilezik ve takı alım satımında vatandaşların ayar evlerinde ekspertiz yaptırmasını gerektiğini söyledi.

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Foto - Otodaki uygulama şimdi de sarı metalde! Altın alırken bu şeytanlığa dikkat

Altın alışverişinde yalnızca fiyat değil, ürünün gerçek ayarı da büyük önem taşıyor.

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Foto - Otodaki uygulama şimdi de sarı metalde! Altın alırken bu şeytanlığa dikkat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; altın alım ve satımında vatandaşların ve sarrafların mağduriyet yaşamaması için önemli uyarılarda bulundu. Altınların ayarını ölçen cihazlarla gerçek değerinin tespit edilebildiğini belirten Şahin, özellikle bilezik ve takı alırken ya da bozdururken ayar kontrolü yaptırılmasını tavsiye etti.

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Foto - Otodaki uygulama şimdi de sarı metalde! Altın alırken bu şeytanlığa dikkat

Altınlar için de oto ekspertizine benzer bir sistemin bulunduğunu ifade eden Şahin, "Artık altınlar için de ekspertiz yapılabiliyor. ‘Ayar evi’ dediğimiz, her şehirde sarrafların içerisinde altınların, bileziklerin ve takıların ayarını ölçen makineler var. Aynı oto ekspertizde olduğu gibi, arabayı gösterip bir problem varsa önceden öğreniyoruz. Aynı şey sarraflar için de geçerli" diye konuştu.

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Foto - Otodaki uygulama şimdi de sarı metalde! Altın alırken bu şeytanlığa dikkat

Vatandaşların satın aldıkları veya bozdurdukları altınların ayarının düşük olabileceğine ya da altının yalnızca altın suyuna batırılmış olabileceğine dikkat çeken Şahin, bu riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayar ölçüm cihazları sayesinde altının gerçek ayarının öğrenilebildiğini kaydeden Şahin; "Bu cihazla altının ayarının gerçekte ne olduğunu öğrenebiliyoruz. Sarraflar da bunu yapıyor ve kandırılmıyoruz" ifadelerini kullandı. Darphanede basılan altınlar dışındaki bilezik ve takıların alımında veya bozdurulmasında kontrolün önemine değinen Şahin, vatandaşların işlem öncesinde ayar evlerine başvurmasını önerdi.

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Foto - Otodaki uygulama şimdi de sarı metalde! Altın alırken bu şeytanlığa dikkat

Şahin; "Darphanede basılan altınlar hariç, onun dışındaki bilezik ve takıları alıyorsak veya bozduruyorsak kesinlikle önce bir ayar evinde değerini öğrenip kandırılmadan almamız bizim için daha sağlıklı olur. Oto ekspertizdeki olay altında da var" dedi.

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