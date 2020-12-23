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Ekonomi Doğum parası ne kadar? Doğum parası yattı mı?
Ekonomi

Doğum parası ne kadar? Doğum parası yattı mı?

Doğum parası anne ve anne adayları tarafından merak edilmekte. Doğum sonrasında annelere verilen desteğin adıdır. Doğum parası bir detaya mahsus verilmekte. Peki doğum parası nasıl alınır? Doğum parası alma şartı nedir? Doğum parası ne kadar ve doğum parası nereye yatıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:52:00 -
Doğum parası ne kadar? Doğum parası yattı mı?

Devlet, sosyal devlet olma özelliği gereği anne ve baba adaylarına önemli bir yardım teşvikinde bulundu. Genç nüfusun çoğalması amacıyla anne ve baba adaylarına teşvik amacıyla doğum parası, süt parası almasının yolu açıldı. Evlat sahibi olan anne ve babaların sevincine bir devlet de ortak olarak doğum parası yardımında bulunmakta. Devlet çocuk başına ne kadar doğum parası vermekte?, Kimler doğum yardımı alabilir? Doğum yardımı alabilmek için nereye başvurulmalı? Doğum parası hangi hesaba yatacak gibi sorularının cevabını haberimizde okuyabilirsiniz.

Doğum parası alma şartları neler?

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Kadına 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk ta 400, üçüncü çocukta 600 TL doğum yardımı yapılır.

Kimler doğum parası alır?

Doğum yardımından Türk vatandaşları ve mavi kartlılar yararlanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanılabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından yararlanılabilir.

Doğum parası başvurusu nereye yapılır?

Yardım için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvuru yaparken yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı yanınızda olmalı. Anne ya da baba çocuğun TC kimlik numarasıyla isterse Aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

Doğum parası nereye yatırılır?

 Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası PTT'ye adınıza yatırılacaktır. Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir. E-devlet üzerinden doğum parası hakkı sorgulanabiliyor.

Doğum parası alma şartları nelerdir?

Doğum parası almak için belirli şartların yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Doğum parası alma şartları şu şekilde sıralanabilmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da mavi kart sahibi olmak gerekmektedir.

Doğum parası almak için annenin aktif bir şekilde SGK statüsü kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir. Doğum izni için alınmış olan raporun başlangıç tarihi itibariyle iş yerinde halihazırda sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Başka bir deyişle işten ayrılmış olanlara doğum parası verilmemektedir.

Yasal doğum izin süreleri içerisinde kendi işyerinde ya da farklı bir işte çalışmıyor olması da gerekmektedir. Raporun alınmış olduğu tarihten itibaren aktif bir şekilde çalışmıyor ve istirahat etmesi gerekmektedir.

Doğum parası başvurusu için doğumun gerçekleşmiş olması gerekmektedir, doğum olmadan önce başvuru yapılmamaktadır.

Düşük yapan kadınlar ödenekten yararlanamazlar. Bunun yanında doğum sonrasında bebek yaşamını kaybetmiş ya da ölü doğmuş olsa dahi ödenekten yararlanmak mümkündür.

Doğum parası almak için annenin SGK kapsamında olması gerekmektedir. Sadece eş üzerinden doğum parası alınmamaktadır.

Doğum parası bir sefere mahsus olmak üzere ödenir.

Doğum parası baba için değil sadece anneye verilir. Ancak eşin doğum esnasında ya da hemen sonrasında doğuma bağlı komplikasyonlar neticesinde vefat etmesi halinde baba da doğum parası başvurusu yapabilmektedir.

 

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