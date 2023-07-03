Doğum oranı çakıldı! Dev şirket çocuk yapanlara para dağıtma kararı aldı: Tamı tamına 35 bin lira verecekler

Dünyanın en büyük çevrimiçi seyahat acentesi olan Çin merkezli Trip.com, çalışanlarını çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için harekete geçti. Şirket dünkü açıklamasında, doğum oranlarının düştüğü ülkede 32 bin çalışanına 1 milyar yuan (yaklaşık 3,5 milyar TL) ayırdığını bildirdi.



İndependent Türkçe'de yer alan habere göre Trip.com, en az üç yıldır şirkette çalışan işçilerin doğacak her çocuğuna 5 yaşına kadar ödeme yapılacağını duyurdu. Bugünmitibarıyla uygulanmaya başlanan politika kapsamında çocuk başına yıllık 10 bin yuan (yaklaşık 35 bin TL) verilecek. Böylelikle 5 yıl sonunda yardımların toplam tutarı 1 milyar yuanı bulacak

Çocuk desteğinin cinsiyet ve pozisyon fark etmeksizin bütün çalışanlara verileceği açıklandı.

Ülkede sektörün en büyüğü olan şirketin yönetim kurulu başkanı James Liang, "Bu yeni çocuk desteğini hayata geçirerek, çalışanlarımızın profesyonel hedeflerinden ve başarılarından ödün vermeden aile kurmalarını ya da ailelerini büyütmelerini teşvik edecek finansal yardım sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Liang sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailelerin masraflarının azaltılması ve daha fazla gencin birden fazla çocuk sahibi olma arzusunu gerçekleştirmesi için devletin, çocuklu ailelere para vermesini hep söyledim. Şirketler de çocuk sahibi olmaya uygun bir ortam yaratmak için kendi becerileri dahilinde bir rol oynayabilir."

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En düşük seviyede

Çin'de doğum oranı geçen sene binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede 2022'de 9,56 milyon bebek dünyaya gelirken, doğum sayısı önceki yıla göre yüzde 9,8 azalmıştı.

Çin'in nüfusu, 2022'de 800 bin kişi azalarak, 1961'den bu yana ilk kez gerilemişti. Resmi verilere göre ülke nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 binken, geçen sene 1 milyar 411 milyon 800 bin olmuştu.

Asya ülkesinde başka şirketler de doğum oranını artırmak için elini taşın altına koyuyor. Tarım şirketi Beijing Dabeinong Technology, üçüncü çocuğu olan çalışanlarına 90 bin yuan (yaklaşık 325 bin TL) ikramiye verileceğini geçen yıl açıklamıştı. İlk çocuğa 30 bin yuan (yaklaşık 110 bin TL) , ikinci çocuğa 60 bin yuan (yaklaşık 220 bin TL) verileceği bildirilmişti.