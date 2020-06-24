Doğum ne zaman başlar? Doğum kaç santimde açılmada gerçekleşir?

Bebekler normal süre olarak 38 ile 42 hafta arasında dünyaya gözlerini açar. Tabi istisnalar da meydana gelebiliyor. Yeni doğan bebek 37 hafta ve öncesinde doğmuş ise bu bebek prematüredir. 42 haftayı aşan gebeliklerde ise bu isim sürmatürite (gün aşımı) olarak adlandırılır.

Hamilelik günü nasıl hesaplanır?

Birinci yöntem: Son adet döneminin ilk gününden başlayarak, 280 gün saymaktır. Çıkan sonuç muhtemel doğum tarihi kabul edilir.

İkinci yöntem: Adet tarihinden 3 ay geriye gidip, bulunan tarihe 7 gün eklemektir.

Örnek vermek gerekirse, son adet tarihi 1 Ağustos ise, tahmini doğum tarihi hesaplama sonucu 7 Mayıs olur.

Normal bir gebelik 9 ay 10 gün yani 40 hafta sürer. Annenin diyaframına başkı yapan bebek, annenin zor nefes almasına sebep olur. Doğumun yaklaştığı hafta bebek, doğum kanalına ilerlediği için annenin diyaframındaki baskı azalır ve anne daha rahat nefes alır. Doğuma yaklaşan anne daha rahat nefes alır ve bu bir belirtidir.

Halk arasında "nişan" olarak belirtilen mukus tabakasının gelmesi de doğumun başlama belirtilerindendir. Normalde rahim ağzını kapatan bir mukus tıkacı vardır. Doğum başladığında en erken Rahim ağzının yumuşamasına bağlı olarak bu mukus tıkacı düşer. Bunun yanı sıra düzensiz ve seyrek olan sancılar belirli bir düzene girmeye başlar. 35. haftadan itibaren görülmeye başlanan bu kasılmalar, doğum yaklaştıkça şiddetlenir ve sancı süreleri uzar.

Son olarak su gelmesi olarak bilenen aşama gerçekleşir. Bazen sancılar başlamadan kese delinebilir ve sürekli bir ıslaklık da olabilir. En belirgin özellik, kasılmaların çoğalması, sürelerinin uzaması ve sık sık meydana gelmesidir. 3-5 dakikaya düşen menstrüel kramp, bel ağrılarıyla da kendini belli edebilir.

Doğum evreleri

1.evrede, servikal silinme ve dilatasyon (rahim ağzının açılması) gerçekleşir. Ardından nişan gelmesi denilen, rahim girişini kapatan mukuslu yapının dışarı atılması olayı meydana gelir. Bunu takiben suyun gelmesi, yani bebeğin içinde bulunduğu amniyotik kesesinin açılması gerçekleşir. Açılmaya kasılmalar da eşlik etmektedir.

2.evrede, bebek 10 cm açıklığa ulaşmış rahim ağzından çıkmak için doğum kanalında ilerler ve dışarı çıkar.

3.evrede, bebeğin eşi denilen plasentanın atılması olayı gerçekleşir ve doğum süreci tamamlanır.

Yaklaşan doğum belirtileri nelerdir?

Rahim kasılmaları

Düzenli sancıların başlaması

Bebeğin kafasının doğum kanalına inmesi ve güçlü tuvalete çıkma isteği

Doğum suyunun gelmesi

Üst karın ve diyafram-mide hizasında bebeğin aşağı inmesine bağlı bir rahatlama

Nişanın ardından, adet kanaması kadar bir kanamanın meydana gelmesi doğaldır fakat fazla geliyorsa bir uzmana muayene olmak gerekir.