  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Doğum hastanesinde korkunç yangın!
Dünya

Doğum hastanesinde korkunç yangın!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 12:14:00 -
Doğum hastanesinde korkunç yangın!

Irak’ta gece saatlerinde bir doğum hastanesinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 bebek hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

Irak’ta gece saatlerinde bir doğum hastanesinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 bebek hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Divaniye kentinde bulunan kadın doğum hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Irak Sağlık Bakanı Salih el-Hesnavi olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının hastanede tadilat yapan inşaat firmasına ait atık malzemelerin bulunduğu konteynerde çıktığını, hastane binasının yanmadığını ancak dumanla dolduğunu ifade etti.

Bakan el-Hesnavi, dumandan etkilenen 4 dört bebeğin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Hesnavi, soruşturmanın nihai sonuçlarının 3 gün sonra açıklanacağını söyledi. Irak Kızılayı ise 36 kişinin yaralandığını, hastaneden 150 çocuk ile 190’dan fazla refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise Sağlık Bakanı el-Hesnavi ile Divaniye Valisi Meysem Abdulilah el-Şehet ile telefon görüşmesi yaparak, ihmali olan yetkililerin görevden alınmalarını ve hastanede tadilat işlerini yapan şirketin soruşturulmasını istedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23