  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu'daki 5 ilde sağanak etkili olacak

2020-04-26 11:38:12 -
Doğu'daki 5 ilde sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 6, Ağrı’da 5, Iğdır'da 3, Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 21, Erzincan'da 18, Iğdır'da 15, Ağrı ve Erzurum'da 12, Ardahan'da 10, Kars'ta 9 derece olması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı