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Aktüel

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:21:17 -
Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 15, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.

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